Lazar Đoković režirao čudo u Americi: Svi bruje o bivšem igraču Crvene zvezde

Lazar Đoković odigrao je jednu od najboljih partija u NCAA.

Mladi srpski košarkaš Lazar Đoković bio je jedan od heroja VCU Ramsa u plej-ofu NCAA, pošto je poveo tim ka preokretu i velikoj pobjedi protiv Sjeverne Karoline 82:78. Nekadašnji biser Crvene zvezde je dobro poznato ime u koledž košarci, a ovog puta je briljantnom partijom još jednom skrenuo pažnju na sebe.

Đoković je meč završio sa 15 poena, pet skokova i dvije asistencije i bio glavni adut VCU Ramsa na terenu. Ipak, meč je kao najefikasniji završio Terens Hil Džunior sa 34 poena. Sa druge strane najbolji je bio Henri Vesar sa 26 poena uz 10 skokova, dok je crnogorski košarkaš Luka Bogavac ubacio osam.

U narednoj rundi očekuje nas spektakl, pošto će Đokovićev tim odmjeriti snage sa Ilinoisom gdhe igraju takođe igrači srpskih korijena - Andrej Stojaković i Mihailo Petrović.

Lazar ove sezone prosječno bilježi 13,6 poena, 5,4 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici, a partiju karijere odigrao je početkom februara kada je ubacio 26 poena, osam skokova i dvije asistencije.

Rođen je u Gornjem Milanovcu 2004. godine, a prvi profesionalni ugovor je potpisao sa Crvenom zvezdom 2022. godine. Već narednog ljeta je poput mnogih srpskih talenata odlučio da se opoba na koledžu. Godinu dana je proveo u Čarkstonu, da bi potom prešao u VCU.

