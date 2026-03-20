logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lazar Đoković režirao čudo u Americi: Svi bruje o bivšem igraču Crvene zvezde

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Lazar Đoković odigrao je jednu od najboljih partija u NCAA.

Lazar Đoković postigao 15 poena na utakmici u NCAA Izvor: Nicholas Faulkner/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Lazar Đoković bio je jedan od heroja VCU Ramsa u plej-ofu NCAA, pošto je poveo tim ka preokretu i velikoj pobjedi protiv Sjeverne Karoline 82:78. Nekadašnji biser Crvene zvezde je dobro poznato ime u koledž košarci, a ovog puta je briljantnom partijom još jednom skrenuo pažnju na sebe.

Đoković je meč završio sa 15 poena, pet skokova i dvije asistencije i bio glavni adut VCU Ramsa na terenu. Ipak, meč je kao najefikasniji završio Terens Hil Džunior sa 34 poena. Sa druge strane najbolji je bio Henri Vesar sa 26 poena uz 10 skokova, dok je crnogorski košarkaš Luka Bogavac ubacio osam.

Možda će vas zanimati

U narednoj rundi očekuje nas spektakl, pošto će Đokovićev tim odmjeriti snage sa Ilinoisom gdhe igraju takođe igrači srpskih korijena - Andrej Stojaković i Mihailo Petrović.

Lazar ove sezone prosječno bilježi 13,6 poena, 5,4 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici, a partiju karijere odigrao je početkom februara kada je ubacio 26 poena, osam skokova i dvije asistencije.

Rođen je u Gornjem Milanovcu 2004. godine, a prvi profesionalni ugovor je potpisao sa Crvenom zvezdom 2022. godine. Već narednog ljeta je poput mnogih srpskih talenata odlučio da se opoba na koledžu. Godinu dana je proveo u Čarkstonu, da bi potom prešao u VCU.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lazar Đoković košarka NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC