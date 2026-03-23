Bolan kraj za najvišeg košarkaša na svijetu: Dok je trener psovao, zaboravio na Olivera od 236 cm

Oliver Riju je najviši košarkaš na svijetu i ima 236 centimetara, ali to njegov trener sa Floride nije znao da iskoristi.

Najviši košarkaš svijeta Oliver Riju (20, 236 cm) neće se radovati tituli u NCAA. Mladi košarkaš iz Kanade skrenuo je pažnju na sebe prije svega zbog visine, ali ga je trener Tod Golden zaboravio i nije ga koristio u duelu protiv Ajove, u kome je Florida izgubila na dramatičan način (73:72).

Iako je Florida bila najveći favorit turnira, najveći od 2009. godine kada je dominantno osvojila titulu, ovoga puta se pošteno ispromašivala u završnici meča sa Ajovom i nije uspjela da iskontroliše skok, u čemu bi možda baš Oliver Riju pomogao.

Vidjeli smo da za samo dva minuta na terenu, kao protiv Preri Vjua, može da promijeni situaciju na terenu sa svojih 236 centimetara, ali je trener Tod Golden više bio zauzet svađajem sa arbitrima, s čijim odlukama nikako nije mogao da se složi tokom čitave utakmice.



"Je l’ se vi zaj**vate sa mnom? Je**m vam m****, čovječe", urlao je Tod Golden poslije meča, dok je Oliver Riju istakao da mu je potrebno još vremena da se prilagodi na uslove brže košarke.

"To je bio proces. Osjećam se dobro povodom toga. Mislim da sam uradio sjajan posao kada je riječ o radu u teretani. Očigledno je da su treninzi malo drugačiji. Ne igraš onoliko koliko želiš, ali i dalje moraš da se pojaviš i treniraš onoliko koliko oni to od mene traže", rekao je talentovani Kanađanin.

Oliver Riju zakucavanje na meču NCAA. Izvor: YouTube/House of Highlights

Ovaj košarkaš rođen je 2. februara 2006. godine na Kvebeku. Otac mu je dvometraš i odbojkaš, a stariji brat košarkaš visok 206 centimetara. Počeo je da se bavi košarkom sa pet godina, a kada je sa 12 godina izrastao do 208 centimetara zaigrao je kratko i za Real Madrid. Sa U18 i U16 timovima Kanade uspio je da osvoji dvije bronze na međunarodnim takmičenjima.

Ostaje da se vidi da li će ostati na Floridi i poslije ove godine, pošto je u prvoj sezoni imao malu minutažu, bilježivši manje od poena po meču.

