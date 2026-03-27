Dovodili ga u vezu sa Zvezdom, a sad je rekao glupost koja se ne prašta: Najmlađi penzioner na udaru evroligaša

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Američki šuter Kajl Gaj izazvao je burne reakcije u košarkaškoj javnosti.

Izjava Kajla Gaja o Evroligi Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / PA Images / Profimedia

Poznati košarkaš Kajl Gaj koji se penzinisao sa samo 27 godina izazvao je veliku buru u svijetu košarke. Reagovale su mnoge evroligaške, ali i NBA zvijezde, uključujući Džeroma Blosomgejma i Denisa Šredera. Amerikanac se čak u jednom momentu dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom, ali imao je druge planove.

On je u dokumentarcu posvećenom Razvojnoj NBA ligi izrekao glupost zbog koje su se usijale društvene mreže. Gaj je istakao da u Dži ligi igraju talentovaniji igrači nego u Evroligi.

"Što se tiče talenta, mislim da je G liga druga najbolja liga na svijetu, a igrao sam i u Evroligi", rekao je Kajl Gaj koji je nosio dres Panatinaikosa u sezoni 2023/24.

Među prvima je reagovao Nijemac Denis Šreder koji igra u NBA ligi više od deceniju, a trenutno nosi dres Klivlenda. "Volim ovu izjavu, ali je Kajl pretjerao".

U evroligaškim krugovima je ova izjava brzo postala popularna, pa su poznati asovi redom ostavljali reakcije. Edi Tavares, Danilo Anđušić, Džerom Blosomgejm glasno su se nasmijali zbog ovih riječi.

Morao je da reaguje i Bobi Dikson koji se sa Fenerbahčeom popeo na krov Evrope. Kratko je poručio "Superpretjerivanje".

Kajl Gaj uglavnom igrao u Razvojnoj ligi, pa ne čudi ovo njegovo razmišljanje. Igrao je za druge timove Sakramenta, Klivlenda, Majamija, dok je u Evropi igrao za Huventud, Panatinaikos, Tenerife. Šokirao je odlukom da se penzioniše sa samo 27 godina, ali je ubrzo shvatio da mu nedostaje košarka.

Oprobao se kao trener, a potom vratio i igrao za razvojni tim Pejsersa. Uslijedio je odlazak u Kinu gde je aktuelan igrač Sanki Longsa. Na Evropu očigledno nema pretjerano lijepe uspomene jer u Atini nije uspio da ostvari zapažen učinak, iako je stigao kao veliko pojačanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kajl Gaj košarka Evroliga NBA liga

