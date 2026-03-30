Ovo su novi članovi FIBA kuće slavnih: Dirk Novicki predvodi "klasu 2026"

Dirk Novicki jedan je od legendarnih asova koji će ući u FIBA kuću slavnih u Berlinu na svečanoj ceremoniji.

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Vrijeme je da novi asovi uđu u čuvenu FIBA kuću slavnih u Berlinu. Klasa 2026 će na zvaničnoj ceremoniji 21. aprila da postanu besmrtni. Predvodi ih legendarni as Dalasa i reprezentacije Njemačke Dirk Novicki.

Uz njega je tu i legendarna američka košarkašica Su Bird i Hidajet Turkoglu i oni predvode nove članove kuće slavnih. Nisu jedini naravno, tu su i Selin Dumer, Klaris Mačanguana, Ludvik Mjeta-Mikolajevič (trener), Vang Žiži i Ismenija Pošar.

"Biće primljeni na ceremoniji 21. aprila u Berlinu, istog dana kada će se održati i žrijeb za Svetsko prvenstvo za košarkašice", navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Novicki gleda Nemce i Grke Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)