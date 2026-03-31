Jokiću utješna MVP nagrada: Dijeli je sa još jednim NBA igračem

Jokiću utješna MVP nagrada: Dijeli je sa još jednim NBA igračem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Nikola Jokić dobio je MVP priznanje za 23. nedjelju NBA lige i dijeli ga sa Džejsonom Tejtumom iz Bostona

Nikola Jokić nije bio na terenu u noći između ponedjeljka i utorka, ali jeste dobio MVP priznanje. Nije u pitanju ono glavno, već utješno. Proglašen je za najkorisnijeg igrača 23. nedjelje NBA lige. To priznanje dijeli sa košarkašem Bostona Džejsonom Tejtumom.

Srpski centar je vodio Denver do četiri pobjede u isto toliko mečeva uz nestvarne brojke - 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija po meču. Dakle, tripl-dabl u prosjeku. Djeluje kao da je video igra u pitanju, a ne stvarnost.

Sa druge strane, Tejtum je sa Bostonom upisao tri pobjede u tri utakmice i ima prosjek od 25,7 poena, 9,7 skokova i 6,7 asistencija po meču.

Jokića otpisali za MVP priznanje

Nikola Jokić je već, po mnogim stručnjacima u NBA ligi, otpisan iz trke za MVP trofej. Glavni favoriti su Šej Gildžus Aleksander (Oklahoma) i Viktor Vembanjama. Uprkos sjajnim partijama srpskog centra njega gledaju kao trećeg favorita za prestižno priznanje.

To što biejži tripl-dabl prosjek u sezoni (27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija) nema izgleda neku veliku težinu za spomenutu nagradu.

