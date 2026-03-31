Čima Moneke odgovorio Karliku Džounsu i zaprijetio Partizanu: Ne možemo da mu dozvolimo da se posljednji smije

Autor Bojan Jakovljević
Čima Moneke i Karlik Džouns zagrijali su atmosferu pred vječiti debri koji se igra u četvrtak.

Čima Moneke odgovorio Karliku Džounsu Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke odgovorio je Karliku Džounsu na izjavu koja je podigla veliku buru pred derbi koji se igra u okviru 35. kola Evrolige. Crveno-bijeli moraju da pobijede ako žele u plej-of, dok su crno-bijeli u sjajnoj formi i nizu od pet pobjeda u evropskom takmičenju.

Reprezentativac Južnog Sudana se nedavno vratio poslije duže pauze i izuzetno je motivisan protiv svakog rivala, pogotovo protiv Zvezde koja ih je nedavno nadigrala u ABA ligi.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo posljednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobjeda protiv nas. Voljeli bismo više od svega na svijetu da to ne uspiju. Moramo da uđemo u meč kao i sada. Sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobijedimo", rekao je Karlik Džouns i izazvao burne reakcije.

Moneke: Znao je zašto to radi

Jedan od igrača od kojih se mnogo očekuje je Čima Moneke koji još uvijek nije imao priliku da osjeti čar vječitog derbija.

"Ovo će biti treći derbi sezone, a ja nisam igrao u prva dva. Imam zato motivaciju da izađem i odigram dobro", rekao je Moneke u podkastu "Amerikanos24".

Potom se osvrnuo na zapaljivu izjavu Džounsa. "Karlik je rekao to što je rekao i ne možemo da mu dozvolimo da se posljednji smije. Znao je šta je radio kada je odgovarao na to pitanje, zna za šta će igrati. Ne smijemo da im dozvolimo da se ta sra*a dese. Ne smijemo da dozvolimo njima. Bez obzira s kim da igramo… Ali posebno zato što su to oni i zato što je takva situacija", kaže Moneke i zaključuje:

"Imamo motivaciju jer se radi o našoj sezoni. Čak i da nije rekao to što je rekao… Opet treba da odgovorimo."

