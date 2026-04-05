Oglasio se KK Partizan: "Pozivate na rješavanje problema, a onda crtate mete"

KK Partizan odgovorio je na saopštenje JSD Partizan koje je objavljeno tokom dana.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan odgovorio je na saopštenje JSD Partizan preko portparola Ivana Ivkovića. JSD je ukazao na loše odnose između fudbalskog i košarkaškog kluba, spor koji se vodi pred sudom zbog potraživanja novca i pozvao na smirenje tenzija i rješavanje problema u okviru crno-bijele porodice.

Ipak, u košarkaškom klubu ne smatraju da će ovakvim istupanjem u javnost doprinijeti poboljšanju situacije.

"Kao što je i navedeno u saopštenju JSD, takve stvari bi trebalo da se rješavaju unutar naše porodice, a ne kroz saopštenja gdje čas pozivamo na rješavanje problema unutar naše kuće, a dva pasusa kasnije nekome crtamo mete zbog potraživanja pozajmice koja je potpisana od strane tadašnjeg generalnog sekretara JSD, sa naznačenim rokom do kada je potrebno da se ista vrati", rekao je Ivković za Mozzart Sport i dodao:

"Nešto slično je urađeno sa pozajmicom FK Partizan, pa je novac blagovremeno vraćen bez ikakvih problema. Ovakva vrsta javnog pritiska ne koristi nikome, a najmanje koristi samom Partizanu koji u svakom trenutku mora biti iznad svih".

Šta je stajalo u sopštenju JSD?

"Kada je riječ o odnosu sa Košarkaškim klubom Partizan, Izvršni odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da predstavnici kluba ne prisustvuju uredno zakazanim sjednicama organa JSD, čime se stvara nepotreban razdor i narušava jedinstvo. Posebno iznenađenje predstavlja pokretanje tužbe od strane KK Partizan protiv JSD Partizan.

Podsjećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsjednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsjednika KK Partizan (Ostoja Mijailović, op. a.), jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u, što je više puta isticano i na sjednicama organa. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan i odstupanje od ranije zajedničke politike i vrijednosti", navedeno je.

