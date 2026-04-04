Đoan Penjaroja najavio teško gostovanje u ABA ligi: "Moramo da ostanemo fokusirani"

Đoan Penjaroja najavio teško gostovanje u ABA ligi: "Moramo da ostanemo fokusirani"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred utakmicu sa Budućnosti u Podgorici.

Djoan penjaroja pred mec sa buducnosti u podgorici Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Budućnosti u 6. kolu Top 8 faze ABA lige, a trener Đoan Penjaroja zahtijeva fokus od prvog minuta protiv jednog od najnezgodnijih rivala u regionalnom takmičenju. U prethodnom duelu u Beogradskoj areni, Partizan je slavio rezultatom 98:82.

Crno-bijeli dočekuju ovaj meč u sjajnom raspoloženju, pošto su u evroligaškom derbiju slavili protiv Crvene zvezde. Španski stručnjak upozorava da Budućnost ima jako kvalitetne individualce i da će biti ključno spriječiti ih da se razigraju.

"Očekuje nas važno i veoma teško gostovanje. Budućnost igra izuzetno dobro ove sezone u ABA ligi, jedna su od najkvalitetnijih ekipa i bore se za prvo mjesto na tabeli, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Moramo veoma dobro da se pripremimo i odigramo kvalitetnu utakmicu, jer imaju igrače koji su u dobroj formi i igraju sa mnogo samopouzdanja. Zato je važno da imamo pravu energiju i da od početka budemo fokusirani na ključne stvari kako bismo došli do pobjede", rekao je Penjaroja.

Svoja očekivanja pred duel u Podgorici iznio je i Šejk Milton. "Vjerujem da nas očekuje dobra utakmica. Ukoliko od početka budemo fokusirani i sprovedemo u djelo ono što smo pripremali, mislim da imamo dobre šanse. Poslije veoma emotivnog meča, biće važno da dobro otvorimo utakmicu".

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa skorom 19-2, dok je Budućnost treća sa 16-5.

Čima Moneke posle poraza od Partizana u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

