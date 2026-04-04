"Partizan je interesantan tim": Andrej Žakelj ima probleme pred meč sa Partizanom

Trener Podgoričana Andrej Žakelj najavio je utakmicu sa Partizanom u Morači.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Budućnosti u 6. kolu Top 8 faze ABA lige, a meč je na programu u nedjelju od 18 časova. Trener Podgoričana Andrej Žakelj iznio je očekivanja pred dul sa crno-bijelima koji su u sjajnoj formi.

Pobedili su izabranici Đoana Penjaroje šest utakmica u nizu u Evroligi, a poseban podstrek za nastavak sezone im daje trijumf u vječitom derbiju. Budućnost ima problema sa povredama i definitivno će imati jako težak posao.

"Očekuje nas interesantan protivnik. Partizan je ekipa u vrlo dobroj formi, što potvrđuje i serija pobjeda u Evroligi. Kvalitetni su, čvrsti, sa jasno definisanim zadacima, posebno u napadu, uz veliki individualni talenat. U ovom trenutku igraju sa mnogo samopouzdanja i energije, tako da nas očekuje težak posao. Želimo da pružimo maksimum, koliko je to moguće uz sve probleme sa povredama koje imamo. Vjerujem da će igrači biti motivisani i da će dati sve od sebe", rekao je Žakelj.

Budućnost je četvrta na tabeli sa skorom 16-5, dok je Partizan drugi sa 19 pobjeda i dva poraza.

