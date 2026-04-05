Partizan pao u Podgorici: Budućnost skinula crno-bijele sa vrha tabele

Partizan izgubio od Budućnosti u Podgorici u ABA ligi i ispustio prvo mjesto na tabeli ABA lige, koje sada dijeli sa Dubaijem. Domaćin stigao Crvenu zvezdu na trećem mjestu.

Partizan je doživio poraz od Budućnosti 89:95 u hali Morača i ispustio prvo mjesto na tabeli ABA lige dva kola prije kraja. U mečevima protiv Cedevita Olimpije u gostima 12. aprila i Crvene zvezde 19. aprila u posljednjem kolu pokušaće da prestigne Dubai, koji će u preostalim rundama dočekati Budućnost 13. aprila i "gostovati" Bosni.

I to pokazuje koliko je nedjeljni meč u "Morači" bio važan u sklopu borbe za pol-poziciju i prednost domaćeg terena kroz plej-of. Ipak, crno-bijeli ovog puta nisu imali način da se u velikoj borbi održe na nogama protiv veoma čvrstog i preciznog domaćina.

Iako su igrači Partizana sve do završnice šutirali sjajno trojke (14/23), promašili su devet od posljednjih 10 šuteva za tri i ostali bez tog najboljeg oružja u Morači. Kada je trebalo da ih u tim trenucima "izvuku" odbrana ili skokovi, za sve se pitala Budućnost. Centar Džeri Butsijel postigao je 16 poena uz šest skokova i uz niz prelakih situacija u reketu. Partizan je imao prevelike poene i sa igrom centarskog parta Bruno Fernando - Tonje Džekiri i sa njihovim prekršajima, koji su primorali trenera Đoana Penjaroju da "snizi petorku". A, svaki problem i svaki propust Budućnost je kažnjavala dok se bližio kraj meča.

Tako je i najbolji strijelac Podgoričana Aksel Butej uhvatio jako važan ofanzivni skok u završnici, otrčao sa loptom do ćoška kraj klupe Partizana i pogodio trojku za velikih "plus 7" na minut i po do kraja (93:86). Ispostavilo se - tu je bio kraj.

Sterling Braun je ponovo imao odličan šuterski meč (19 poena, 5/9 za tri), ali u završnici nije uspio da izvede čudo, kao što je i Karlik Džouns ovog puta naišao na mnogo čvršću odbranu nego u herojskoj partiji protiv Zvezde u derbiju ove nedjelje. Dok je Partizan još imao šansu loptu je preuzeo Isak Bonga, ali mu je ispala iz ruku u posljednjem minutu, a Budućnost je odmah posljednjim košem Buteja stavila tačku na meč i na svoj veliki trijumf u dvorani koja nije bila ispunjena (meč je gledalo 4.260 gledalaca).

Crno-bijeli će se poslije ovog poraza fokusirati na predstojeću "duplu" evroligašku nedjelju, u kojoj će u srijedu gostovati Efesu, a u petak će dočekati takođe zahuktali Žalgiris.

