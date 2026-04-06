Nikoli Jokiću i Denveru otvoren put do treće pozicije u NBA ligi

Velike su šanse da Denver, uprkos ogromnim problemima, uđe u plej-of sa trećeg mjesta na tabeli.

Denver se mučio čitave sezone, povrede su "osakatile" tim Nikole Jokića, međutim u finišu regularnog dijela moglo bi da dođe do nestvarnog preokreta. Malo po malo, Jokićevi Nagetsi su napredovali na tabeli i imaju ogromne šanse da u plej-of uđu sa trećeg mjesta, što je u jednom trenutku bilo ravno senzaciji.

O čemu se radi? Dobra forma Denvera u posljednje vrijeme, u kombinaciji sa lošom formom timova sa kojima se trkaju, dovela je do nove preraspodjele na tabeli i sada je sve u rukama Jokića i njegovih saigrača.

Prethodne noći novi poraz zabilježili su L.A. Lejkersi (od Dalasa 134:128), dok je Hjuston uz dosta muke bio bolji od Golden Stejta (117:116). To sada znači da su L.A. Lejkersi i Denver na diobi trećeg mjesta sa skorom 50-28, dok je Hjuston iza njih na 49-29.

Nuggets now tied with the Lakers



3-seed on the tablepic.twitter.com/NKxITy0Nmg — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)April 6, 2026



L.A. Lejkersi su i dalje u prednosti u odnosu na Denver zbog boljeg međusobnog skora, ali važno je reći da Nagetsi imaju bolji i od Hjustona, i od Minesote (46-32), koja i nema šanse da ih sustigne do kraja regularnog dijela.

“It was a shot to the heart and the chest and the mainframe with Luka … I woke up from my nap and saw that [Reaves] news and was like, ‘S—-.’” - LeBron James on the Lakers injury news in the last 48 hourspic.twitter.com/tMroooZQBo — Dave McMenamin (@mcten)April 6, 2026



Sve staje u četiri naredne utakmice gdje će Denver igrati čak tri domaće - protiv Portlanda, Memfisa i Oklahome, odnosno gostovaće San Antoniju u posljednjem kolu, dok će s druge strane L.A. Lejkersi imati nezgodan raspored jer su ostali i bez Luke Dončića i Ostina Rivsa. Pred njima su mečevi sa Oklahomom kod kuće, pa na strani sa Golden Stejtom, Finiksom i Jutom. Što se tiče Hjustona, slijede mu četiri gostovanja, Finiksu, Filadelfiji, Minesoti i Memfisu.

Važno je napomenuti da treći na tabeli ide na šestog (gotovo sigurno Minesota), a isto tako do finala izbjegava najbolji tim Zapada i aktuelnog šampiona - Oklahomu. Dakle, sve ono što su Jokić i saigrači mogli samo da požele, sada je na njima.

NBA rezultati 6. april:

Boston - Toronto 115:101

Bruklin - Vašington 121:115

Čikago - Finiks 110:120

Milvoki -Memfis 131:115

Klivlend - Indijana 117:108

Minesota - Šarlot 108:122

Nju Orleans - Orlando 108:112

Oklahoma - Juta 146:111

Dalas - L.A. Lejkers 134:128

Sakramento - L.A. Klipers 109:138

Golden Stejt - Hjuston 116:117







Standings provided by Sofascore

Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja

