Nikoli Jokiću i Denveru otvoren put do treće pozicije u NBA ligi

Autor Nebojša Šatara
Velike su šanse da Denver, uprkos ogromnim problemima, uđe u plej-of sa trećeg mjesta na tabeli.

Denver se mučio čitave sezone, povrede su "osakatile" tim Nikole Jokića, međutim u finišu regularnog dijela moglo bi da dođe do nestvarnog preokreta. Malo po malo, Jokićevi Nagetsi su napredovali na tabeli i imaju ogromne šanse da u plej-of uđu sa trećeg mjesta, što je u jednom trenutku bilo ravno senzaciji.

O čemu se radi? Dobra forma Denvera u posljednje vrijeme, u kombinaciji sa lošom formom timova sa kojima se trkaju, dovela je do nove preraspodjele na tabeli i sada je sve u rukama Jokića i njegovih saigrača.

Prethodne noći novi poraz zabilježili su L.A. Lejkersi (od Dalasa 134:128), dok je Hjuston uz dosta muke bio bolji od Golden Stejta (117:116). To sada znači da su L.A. Lejkersi i Denver na diobi trećeg mjesta sa skorom 50-28, dok je Hjuston iza njih na 49-29.


L.A. Lejkersi su i dalje u prednosti u odnosu na Denver zbog boljeg međusobnog skora, ali važno je reći da Nagetsi imaju bolji i od Hjustona, i od Minesote (46-32), koja i nema šanse da ih sustigne do kraja regularnog dijela.


Sve staje u četiri naredne utakmice gdje će Denver igrati čak tri domaće - protiv Portlanda, Memfisa i Oklahome, odnosno gostovaće San Antoniju u posljednjem kolu, dok će s druge strane L.A. Lejkersi imati nezgodan raspored jer su ostali i bez Luke Dončića i Ostina Rivsa. Pred njima su mečevi sa Oklahomom kod kuće, pa na strani sa Golden Stejtom, Finiksom i Jutom. Što se tiče Hjustona, slijede mu četiri gostovanja, Finiksu, Filadelfiji, Minesoti i Memfisu.

Važno je napomenuti da treći na tabeli ide na šestog (gotovo sigurno Minesota), a isto tako do finala izbjegava najbolji tim Zapada i aktuelnog šampiona - Oklahomu. Dakle, sve ono što su Jokić i saigrači mogli samo da požele, sada je na njima.

NBA rezultati 6. april:

  • Boston - Toronto 115:101
  • Bruklin - Vašington 121:115
  • Čikago - Finiks 110:120
  • Milvoki -Memfis 131:115
  • Klivlend - Indijana 117:108
  • Minesota - Šarlot 108:122
  • Nju Orleans - Orlando 108:112
  • Oklahoma - Juta 146:111
  • Dalas - L.A. Lejkers 134:128
  • Sakramento - L.A. Klipers 109:138
  • Golden Stejt - Hjuston 116:117



Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Možda će vas zanimati

