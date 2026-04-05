Jokić je liga sam za sebe: Srbin postavio nevjerovatan rekord!

Srpski košarkaš nastavlja da pomjera granice u NBA ligi.

Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Najbolji centar planete Nikola Jokić odigrao je maestralnu partiju protiv San Antonio Sparsa. Nije mu ništa smetalo što igra protiv jednog od najboljih defanzivaca Viktora Vembanjame, koju mu je ujedno i rival u trci za MVP titulu. Koliko je Jokić izdominirao u ovoj utakmici govori jedan nevjerovatan podatak i rekord koji teško da će neko oboriti u bliskoj budućnosti.

Srpski as je postao prvi centar u istoriji koji je dao najmanje 40 poena uz deset asistencija, a da pritom nije imao nijednu izgubljenu loptu. Upravo je Nikola u posljednje vrijeme bio na meti kritika zbog izgubljenih lopti, ali uspio je da svede na minimum ove greške.

Trener Denvera Dejvid Adelman ga je pravdao riječima da je to zbog odgovornosti koju preuzima u ključnim momentima, ali očigledno da je srpski as dosta radio na tome. Na utakmici protiv Memfisa je imao čak 10 izgubljenih lopti, da bi sada meč završio sa 0 u ovoj negativnoj kategoriji.

Jokiću je zamalo izmakao novi tripl-dabl učinak, pošto je meč sa Sparsima završio sa 40 poena (12/20 za dva, 1/5 za tri, 13/15 sa penala), 13 asistencija, 8 skokova i 3 blokade.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu i mogao bi da priprijeti trećeplasiranim Lejkersima koji moraju u nastavku sezone bez dvojice ključnih igrača Luke Dončića i Ostina Rivsa. Do kraja regularnog dijela sezone ostalo je još četiri kola i biće zanimljivo vidjeti rasplet na Zapadu.

