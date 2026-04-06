Bivši NBA košarkaš poginuo u saobraćajnoj nesreći

Bivši NBA košarkaš Džerald Padi poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 61. godini.

Košarkaški svijet dobio je tužne vijesti - Džerald Padi, nekadašnje zvijezde UNLV-a i igrača koji je tokom tri sezone nosio dresove pet različitih NBA timova preminuo je 61. godini. Košarkaš koji nekada nosio dres Makabija stradio je u automobolskoj nesreći, kad je njegovo vozilo skrenulo s puta.

Prema izvještajima policije u nesreći je učestvovalo samo jedno vozilo.

Padijeva NBA karijera trajala je od 1990. do 1994. Tokom tog perioda nastupao je za Klivlend, Sijetl (Oklahomu), Indijanu, Njujork i Vašington. Odigrao je ukupno 129 utakmica u ligaškom dijelu sezone, sa prosjekom od 5,5 poena, a jednu sezonu je nastupao i u plej-ofu sa Sijetlom 1993.

Ipak, najveću pažnju i slavu stekao je na koledžu. Kao ključni član "Ranin Rebelsa" sa UNLV-a, Padi je sa legendarnim trenerom Džerijem Tarkanijanom stigao do Fajnal-fora 1987. Posebno se pamti njegov spektakularni preokret protiv Ajove u top osam fazi, kada je četiri puta pogodio trojku u drugom poluvremenu, čime je preokrenuo meč i izveo tim iz 16 poena zaostatka.

Iako su mu predviđali neuspjeh u NBA ligi zbog stila igre, Padi je uvijek pokazivao nepopustljiv duh: "Rekli su mi da neću uspjeti u NBA. Niko ne može da mi zabrani da uspijem u onome što želim", izjavio je svojevremeno. Poslije NBA karijere, Padi je nastavio profesionalno da igra širom svijeta. Igrao je u Španiji, Italiji, Francuskoj, Argentini, Japanu, Libanu i Meksiku, a 1995. godine branio je boje Makabija iz Izraela, najprije je igrao za Rišon LeCion i dva puta za Givat Šmuel.

