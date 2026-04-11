"Dejo osjetio svoj otrov, protiv njega nimalo nije prijatno": Luka sad shvata rivale Radonjićeve Crvene zvezde

Iskusni srpski centar Luka Mitrović je za srpske medije pričao o finalu Winline kupa, svojim planovima, košarci u Rusiji, ali naravno i sudaru sa Dejanom Radonjićem. Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića

CSKA je ušao u finale Winline kupa, a veliki učinak na polufinalnom meču protiv Zenita imao je Luka Mitrović. Završio je utakmicu sa osam poena, a srpskim novinarima je u svlačionici otkrio kakav je bio razgovor na poluvremenu.

U finalu koje se igra u 14 časova po lokalnom vremenu (13 po našem) igraće CSKA protiv Uniksa. Na poluvremenu utakmice sa Zenitom nije izgledalo kao da će tako biti.

"Dva potpuno različita poluvremena, pogotovo u smislu agresivnosti. Ideja je bila da se iz dobre agresivnosti i odbrane pronađe adekvatan ritam. Krenuli smo dobro. Poremetili smo ih, ali potom primili skoro 30 poena u drugoj četvrtini, što je potpuno neuobičajeno za nas. Kasnije je sve izgledalo baš onako kako smo željeli. Usudio bih se da kažem da smo dobili Dejana Radonjića njegovim oružjem. Prekinuli smo im protok lopte i izbacili ih iz zone komfora. Imamo mnoga talenta u napadu da bi mogli da materijalizujemo trud u odbrani", rekao je Luka Mitrović u svlačionici poslije meča.

Pred očima Andreja Vatutina CSKA je pokazao kvalitet, ali sada ih ne čeka ništa lakši zadatak. Rival će biti moćna ekipa Uniksa sa ruskim veteranima Aleksejom Švedom i Dimitrrijem Kulaginom i nekoliko sjajnih Amerikanaca.

"Ne mislim da će biti lakši posao. Savladali su nas u dva navrata ove godine. Uz Parmu i Megu su jedini koji su nas dobili ove sezone. Dobro se poznajemo, naročito treneri i igrači koji su to od ranije. Koje god takmičenje da je u pitanju za finale uvijek postoji motivacija. Imamo jedan dan da se odmorimo, a onda da probamo da osvojimo prvi trofej u sezoni", istakao je Mitrović.

Pobijedio je Dejana Radonjića u međusobnom duelu pa smo ga pitali šta je teže - igrati za ili protiv najtrofejnijeg trenera u istoriji Crvene zvezde.

"Moja prethodna iskustva protiv Dejana nisu bila nimalo prijatna. Kada sam igrao u Njemačkoj shvatio sam kako je bilo rivalima svih tih godina protiv nas. Nimalo prijatno. Dobiju se batine, kako ne... Odgovorili smo adekvatno, a to je bitno. Naša ekipa u tom smislu agresivnosti može da pruži više nego Zenit. Sada je i on osjetio svoj otrov."

Kao dobar, možda i najbolji poznavalac košarke Dejana Radonjića sigurno je nešto "šapnuo" stručnom štabu pred meč? "Nisam stvarno... U današnje vrijeme više nema tajni. Sve je dostupno. Tu su video analize i onda nemam šta ni da dodam a da oni ne znaju."

Ljetos se rastao sa Crvenom zvezdom i dugo je čekao pravu ponudu, a sada je očigledno da je pametno sačekao. Ipak, bilo je nervoze dok se čekao ugovor.

"Isplatio se svaki dan nerviranja i iščekivanja. Naglašavao sam više puta da uživam svaki dan u Moskvi i klubu. CSKA njeguje porodičnu atmosferu između igrača i zaposlenih u CSKA. Ljudi koji vode klub čini sve da omoguće igračima sve neophodno da se maksimalno posvete terenu. Iako više ne nastupam u evropskim takmičenjima, srećan sam što sam u timu koji ima takve ambicije, od kojeg se uvijek očekuje da pobjeđuje. To me gura naprijed i motiviše", naglasio je Mitrović.

Iako rivalitet između gradova Sankt Peterburga i Moskve, kao i klubova Zenita i CSKA postoji, ne može se ipak uporediti sa onim što ima Srbija. "Ma ne... Suvišno je i pričati. Rivalstvo između Crvene zvezde i Partizana je jedno od najvećih na svijetu. Ovdje se košarka i dalje posmatra na drugačiji način, sa daleko manje žara, vatre i emocija. To je vid zabave ovdje. U Moskvi je košarka treći sport poslije hokeja i fudbala. Na terenu postoji rivalstvo, jer je u CSKA imperativ pobjeđivati. Mi unesemo žar", objasnio nam je Mitrović.

Nekoliko srpskih fudbalera igra u Moskvi, ali za sada nije stigao da se vidi sa njima. Došao je kada oni nisu bili tu. "Iskreno se još nisam vidio ni sa kim. Sa Gajićem sam se čuo i dogovaramo neko porodično druženje. Imali su dugačku pauzu, a ja sam došao neposredno pred nju. Tek u martu su se vratili. Nadam se da ćemo se družiti pri kraju sezone."

Planovi su za sada vezani za CSKA, ali ako ovako nastavi mogli bismo i sljedeće godine da ga vidimo u Moskvi. Kao što je rekao Andrej Vatutin - posljednjih 20 godina nije prošla sezona bez Srba u CSKA.

"Imam ugovor do kraja sezone. Približiva se plej-of i sve misli su usmjerene ka tome. Tek poslije toga ćemo razmišljati o drugim stvarima. Želja sa moje strane svakako nije upitna", završio je Luka Mitrović.

(MONDO, Nikola Lalović)