Čima Moneke otkrio gdje će Majk Džejms nastaviti karijeru

Nigerijac Čima Moneke otkrio je ekskluzivu u svojoj emisiji i donekle potvrdio glasine oko Majka Džejmsa.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke je razgovarao sa nekadašnjim saigračem iz Monaka Džeromom Blosomgejmom o transfer glasinama, u svojoj emisiji "Triple Threat Show". Situacija u "kneževini" je daleko od idealne i očekuje se prva zvijezda tima Majk Džejms pronađe novu sredinu ovog leta.

Prema riječima Monekea i Blosomgejma, najizvjesniji scenario je da američki bek i rekorder Evrolige pređe u Barselonu gdje ga želi Ćavi Paskval.

"On ide u Barselonu", rekao je Moneke, na šta se nadovezao Blosomgejm:

"Mislim da će otići u Barselonu, Milano ili da će saslušati ponude grčkih timova, ali ne želi da se vrati u Grčku. Ćavi Paskval ga voli. Vidjećemo."

Blosomgejm je upitan o potencijalnim ponudama turskih klubova, ali on smatra da to nije realno i to iz jednog prostog razloga - Džejms ne voli Tursku.

"On mrzi Istanbul. Ne kažem da neće otići tamo, ali mrzi Istanbul."

Moneke ga je još jednom pritisnuo oko Barselone i Džejmsa, da bi ovaj kratko zaključio: "Veoma vjerovatno."

Majk Džejms ima 35 godina i u Monaku je od 2021. godine. Ove sezone Evrolige, najbolji strijelac svih vremena prosječno bilježi 16,4 poena, 3,4 skoka, 6,4 asistencije i 18,6 PIR po utakmici.

Osim u Monaku, igrao je za Zagreb, Hapoel, Pafoni, Kolos, Baskoniju, Panatinaikos, Finiks, Nju Orleans, Olimpiju iz Milana, CSKA iz Moskve i Bruklin. Dobio je više nagrada Evrolige tokom desetak godina igranja u njoj, a najznačanija je svakako MVP nagrada iz 2024. godine.

