logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čima Moneke otkrio gdje će Majk Džejms nastaviti karijeru

Nebojša Šatara
0

Nigerijac Čima Moneke otkrio je ekskluzivu u svojoj emisiji i donekle potvrdio glasine oko Majka Džejmsa.

Čima Moneke otkrio gdje će Majk Džejms Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke je razgovarao sa nekadašnjim saigračem iz Monaka Džeromom Blosomgejmom o transfer glasinama, u svojoj emisiji "Triple Threat Show". Situacija u "kneževini" je daleko od idealne i očekuje se prva zvijezda tima Majk Džejms pronađe novu sredinu ovog leta.

Prema riječima Monekea i Blosomgejma, najizvjesniji scenario je da američki bek i rekorder Evrolige pređe u Barselonu gdje ga želi Ćavi Paskval.

"On ide u Barselonu", rekao je Moneke, na šta se nadovezao Blosomgejm:

"Mislim da će otići u Barselonu, Milano ili da će saslušati ponude grčkih timova, ali ne želi da se vrati u Grčku. Ćavi Paskval ga voli. Vidjećemo."

Blosomgejm je upitan o potencijalnim ponudama turskih klubova, ali on smatra da to nije realno i to iz jednog prostog razloga - Džejms ne voli Tursku.

"On mrzi Istanbul. Ne kažem da neće otići tamo, ali mrzi Istanbul."

Moneke ga je još jednom pritisnuo oko Barselone i Džejmsa, da bi ovaj kratko zaključio: "Veoma vjerovatno."

Majk Džejms ima 35 godina i u Monaku je od 2021. godine. Ove sezone Evrolige, najbolji strijelac svih vremena prosječno bilježi 16,4 poena, 3,4 skoka, 6,4 asistencije i 18,6 PIR po utakmici.

Osim u Monaku, igrao je za Zagreb, Hapoel, Pafoni, Kolos, Baskoniju, Panatinaikos, Finiks, Nju Orleans, Olimpiju iz Milana, CSKA iz Moskve i Bruklin. Dobio je više nagrada Evrolige tokom desetak godina igranja u njoj, a najznačanija je svakako MVP nagrada iz 2024. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:23
Čima Moneke posle poraza od Partizana u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC