Poznati svi parovi NBA plej-ofa: Finiks za kraj poslao Karija i Golden Stejt na ljetovanje

Finiks pobijedio Golden Stejt u posljednjoj utakmici plej-ina i odredio sve parove NBA plej-ofa

Golden Stejt Voriorsi, šampioni iz 2022, izgubili su u plej-inu od Finiks Sansa 96:111 i tako završili sezonu bez učešća u plej-ofu. Trener Stiv Ker emotivno je poslije meča zagrlio najboljeg šutera u istoriji Stefa Karija (17 poena, 3/10 za tri) i isključenog krlinog centra Drejmonda Grina, sa kojima je osvojio tri titule i na terenu se pozdravio sa njima, znajući da ove godine Voriorsi prerano završavaju sezonu.

U utakmici za osmo mjesto na tabeli, Sansi su imali sjajnog beka Džejlena Grina, koji je ubacio čak 36 poena, uključjući i osam trojki iz 14 pokušaja. Prva zvijezda pobjedničkog tima Devin Buker završio je meč sa 20 poena, iako ga nije služio šut za tri (0/5). Finiks je ovim trijumfom zakazao plej-of seriju protiv prvoplasiranog tima Zapada - Oklahome.

Sa druge strane, Golden Stejt drugi put u četiri sezone od osvajanja titule završava bez plej-ofa, a preostala dva puta ispao je u drugoj rundi.

Sada se znaju svi parovi plej-ofa:

Zapad: Oklahoma - Finiks, Lejkersi - Hjuston, Denver - Minesota, San Antonio - Portland

Istok: Detroit - Orlando, Klivlend - Toronto, Njujork - Atlanta, Boston - Filadelfija

Denver Nagetsi na čelu sa našim Nikolom Jokićem počinju učešće u plej-ofu ove subote uveče od 21.30 čas, prvom utakmicom protiv starog rivala - Minesote.