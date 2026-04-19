Velika odluka pred Sašom Obradovićem: Derbi je derbi, a Penjaroja želi novo dokazivanje

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde je na programu u nedjelju od 19.30 u Beogradskoj areni.

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće četvrti večiti derbi ove sezone, a u prvom susretu u okviru ABA lige slavili su crveno-bijeli (100:96). Ipak, crno-bijeli su "ranili" najvećeg rivala u oba okršaja u Evroligi, što je i te kako uticalo na plasman izabranika Saše Obradovića u doigravanju.

Nema sumnje da će ekipa Đoana Penjaroje izaći na teren rasterećeno, ali i motivisano jer žele da završe na prvom mjestu poslije odigrane Top 8 faze. Ipak, ne zavisi sve od njih jer su izjednačeni po broju pobjeda sa Dubaijem sa kojim imaju lošiji međusobni skor.

S druge strane, Crvena zvezda je na trećoj poziciji i tu će i ostati i u slučaju pobjede i poraza. Fokus crveno-bijelih je na utakmici sa Barselonom u plej-inu Evrolige i derbi dolazi u jako lošem mometu. Nepoznanica ostaje da li će Saša Obradović odmarati igrače jer ih "meč sezone" čeka već u utorak od 20.45 u "Blaugrani".

Zvezda tražila odlaganje

KK Crvena zvezda tražila je odlaganje utakmice zbog obaveza u plej-inu Evrolige, ali je Partizan to odbio. Iz ABA lige su se oglasili saopštenjem gdje su naveli raloge iz kojih utakmica ne može biti odložena.

"Moram da naglasim da smo na usmjeni zahtev Crvene zvezde u subotu 11. aprila, da se promijeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da Zvezdu očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana prije zakazanog termina, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promjene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Samim tim, večiti derbi će biti odigran u predviđenom terminu",

Penjaroja želi prvo mjesto

Španski stručnjak Đoan Penjaroja želi novu pobjedu u derbiju i trofej u ABA ligi bi definitivno bio ogroman uspjeh za tim koji je u decembru izgledao potpuno izgubljeno nakon odlaska Željka Obradovića.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvijek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i posljednji meč regularnog dijela sezone i želimo da se borimo za prvo mjesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobijedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika",

Obradović "potkačio" ABA ligu

Glavno pitanje ostaje da li će Obradović odmarati igrače, a trener Zvezde nije propustio priliku da prokomentariše odluku ABA lige da im ne izađe u susret i odloži meč zbog obaveza na evropskoj sceni.

"Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtjev da se ova utakmica odloži jer vjerujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvijek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama", rekao je trener crveno-bijelih.

