Džamal Marej se oglasio poslije poraza Denvera i ispadanja iz plej-ofa i tvrdi da je sve to direktno njegova krivica.

Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

Za Denver je sezona završena. Poraz u šestom meču (110:98) značio je i da je vrijeme za "pakovanje kofera" za odmor. Jedan od igrača koji je podbacio u toj utakmici bio je Džamal Marej koji je dao samo 12 poena (4/15 za dva, 0/2 za tri, 4/4 sa penala).

"Emocije? Nisu sjajne. Nisam imao meč kakav sam želio, loše... Čestitam Minesoti, bila je dobra serija koja će nas učiniti boljima sigurno", počeo je Marej na konferenciji za medije.

Vidi opis Džamal Marej nakon eliminacije Denvera: "Ja se nisam pojavio, frustriran sam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Da li je razlog bio dobra odbrana Minesote, promašeni šutevi, loše pozicije za šut?

"Sve je na meni. Mislim da sam ubacio dovoljno šuteva u karijeri, nalazio sam svoje pozicije, nisam ubacivao. To je frustrirajuće. Oni igraju dobru dobranu, jure me po terenu, kada dođem do pozicije za šut, ne uđe, to frustrira. Nisam se pojavio kada sam bio potreban timu. Da sam igrao malo bolje osjećam da bismo dobili. Preuzimam odgovornost za ovo. Oni idu dalje i to je to."

"Da sam bio bolji dobili bismo meč"

Nije htio kanadski košarkaš da traži izgovore, ali je istakao da su među razlozima za lošu sezonu i povrede.

"Imali smo toliko povreda u sezoni. Ljudi koji su ulazili su bili profesionalni. Dosta oscilacija. Izdržali smo neke oluje tokom sezone ,svi su dali doprinos. Mnogo je bilo potrebno truda da se dođe dovde. Teško je zaista..."

Pitali su ga novinari i koliko je ovaj tim daleko od borbe za titulu.

"Moramo da budemo bolji. Da sam igrao bolje mislim da bismo dobili meč. Preuzimam odgovornost za ovo. Tako je kako je".

"Jesi vidio šta su pričali?"

Vidi opis Džamal Marej nakon eliminacije Denvera: "Ja se nisam pojavio, frustriran sam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: JUSTIN EDMONDS/EPA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nije mu se dopalo jedno dugo pitanje novinara koji je počeo pitanje konstatacijom da je igra dva na dva Jokića i Mareja godinama davala rezultat, ali da ih sada bolje brane. Tek tada je uslijedilo pitanje - da li Nikola i on mogu da budu snaga Denvera u budućnosti?

"Naravno da možemo", kratak je bio Džamal.

Tvrdi da je jedan od problema Nagetsa u ovoj seriji bila i to što nisu parirali rivalu po intenzitetu.

"Ako si vidio intervjue koje su davali, govorili su da su uzbuđeni, da uživaju da igraju protiv nas, mi moramo da imamo isti osjećaj. Oni su ovo shvatili lično, više su htjeli pobjedu, trebalo je mi da želimo više. Moram da ima pokažem poštovanje, dobili su nas, igrali su fizički dobro. Nisam imao dobar meč, teško je pričati sad o akcijama, morali smo da pariramo taj intenzitet. Težak dan."

"Ako si vidio da nije bilo lidera, ja sam kriv"

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Burno je reagovao Džamal na pitanje novinara o tome da li Denveru fale lideri na terenu.

"Imamo lidere. Samo se ja nisam pojavio. Lideri moraju da se pojave. Ako ste vidjeli utakmicu i smatrate da nije bilo lidera na terenu, onda je to sve na meni."

Pitali su ga i za prvu trenersku sezonu Dejvida Adelmana koji je na meti najvećih kritika.

"Sjajno je, još uvijek se navikava, privikava na sve, uz to su bile povrede. Emocije, sve to. Težak je posao. Mora da se vodi računa o ličnostima, odlukama, posjedima. Dobra sezona za njega, ja bih volio da sam bio bolji za svoj tim", završio je Marej.

(MONDO)