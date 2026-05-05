Dubai postaje evroligaška sila: Dogovorio pakleno pojačanje

Iskusni američki krilni košarkaš Džeron Blosomgejm novi košarkaš Dubaija.

Krilni košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm prelazi u Dubai, objavio je litvanski portal "Basket njuz". Amerikanac će poslije četiri godine u Monaku potpisati dvogodišnju saradnju sa ekipom iz Emirata, koja postaje krcata evroligaškim asovima. Blosomgejm će igrati kraj Džanana Muse, Mfiondua Kabengelea, Dvejna Bejkona. svog bivšeg saigrača Mama Žaitea (31)...

Blosomgejmov odlazak iz Monaka neće biti iznenađenje za bilo koga, ne samo zbog njegovog dugog boravka u kneževini, već i zato što mu ističe ugovor na ljeto, kao i zbog poznatih finansijskih problema njegovog tima. Uprkos njima, Monako se plasirao u plej-of Evrolige i ovog utorka od 19.45 dočekaće Olimpijakos u trećoj utakmici serije za plasman na F4, u kojoj gubi 0-2.

Blosomgejm je odigrao sezonu karijere sa 9,6 poena i 4,3 skoka po utakmici, a posebno se istakao u završnici u kojoj je najbolji strijelac Monaka. U ključnoj pobjedi protiv Hapoela ubacio je čak 30 poena.

