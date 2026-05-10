logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dogovorio transfer, pa odbio da igra: Novi haos u Monaku, opet kasne plate

Dogovorio transfer, pa odbio da igra: Novi haos u Monaku, opet kasne plate

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Monaka Eli Okobo ne želi da igra dok mu na račun ne legne aprilska plata.

eli okobo nece da igra zbog neisplacene plate Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nema mira u Monaku! Sudbina kluba iz Kneževine u Evroligi je neizvjesna zbog loše finansijske situacije u koju su upali zbog gazde Alekseja Fedoričeva. Usljed rata u Ukrajini nije imao novca da finansira klub, a dugovi su se samo gomilali. Država je priskočila u pomoć kada su obrisali veliki dio duga, ali problemi sa isplatom igrača još uvijek traju.

Kako je prenio francuski "Ekip", zvijezda Monaka Eli Okobo odbija da igra utakmicu 29. kola protiv Pariza zbog neisplaćene zarade.

Kako se navodi, iskusni bek nije primio platu za mjesec april i ne želi da igra na utakmici francuskog prvenstva. Navodno, Okobo je već prijetio da neće igrati protiv Olimpijakosa u plej-ofu Evrolige, ali su ga saigrači ubijedili da predomisli.

Eli Okobo je bio jedan od najvažnijih igrača Monaka ove sezone u Evroligi i prosječno bilježi 11,2 poena, 2,4 skoka i 4,9 asistencija po utakmici.

Okobo se već dogovorio sa Dubaijem

Prije nekoliko dana pojavila se vijest da je Eli Okobo već dogovorio transfer u Dubai, koji će po svemu sudeći biti obećana zemlja za košarkaše Monaka. Navodno, sa njim će i Blosomgejm i Dialo, a ne bi bilo čudo ni da Vasilis Spanulis preuzme ambiciozni projekat sa Bliskog istoka.

Italijanski novinar Andrea Kalconi tvrdi da je Okobo već potpisao ugovor na dvije godine, a do potvrde sačekaćemo do kraja sezone. Osim za Monako, Okobo je u Evropi igrao za Asvel, dok je u NBA ligi dvije sezone igrao za Finiks.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Ovacije za Obradovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Monako Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC