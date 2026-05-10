Dogovorio transfer, pa odbio da igra: Novi haos u Monaku, opet kasne plate

Košarkaš Monaka Eli Okobo ne želi da igra dok mu na račun ne legne aprilska plata.

Nema mira u Monaku! Sudbina kluba iz Kneževine u Evroligi je neizvjesna zbog loše finansijske situacije u koju su upali zbog gazde Alekseja Fedoričeva. Usljed rata u Ukrajini nije imao novca da finansira klub, a dugovi su se samo gomilali. Država je priskočila u pomoć kada su obrisali veliki dio duga, ali problemi sa isplatom igrača još uvijek traju.

Kako je prenio francuski "Ekip", zvijezda Monaka Eli Okobo odbija da igra utakmicu 29. kola protiv Pariza zbog neisplaćene zarade.

Kako se navodi, iskusni bek nije primio platu za mjesec april i ne želi da igra na utakmici francuskog prvenstva. Navodno, Okobo je već prijetio da neće igrati protiv Olimpijakosa u plej-ofu Evrolige, ali su ga saigrači ubijedili da predomisli.

Eli Okobo je bio jedan od najvažnijih igrača Monaka ove sezone u Evroligi i prosječno bilježi 11,2 poena, 2,4 skoka i 4,9 asistencija po utakmici.

Okobo se već dogovorio sa Dubaijem

Prije nekoliko dana pojavila se vijest da je Eli Okobo već dogovorio transfer u Dubai, koji će po svemu sudeći biti obećana zemlja za košarkaše Monaka. Navodno, sa njim će i Blosomgejm i Dialo, a ne bi bilo čudo ni da Vasilis Spanulis preuzme ambiciozni projekat sa Bliskog istoka.

Italijanski novinar Andrea Kalconi tvrdi da je Okobo već potpisao ugovor na dvije godine, a do potvrde sačekaćemo do kraja sezone. Osim za Monako, Okobo je u Evropi igrao za Asvel, dok je u NBA ligi dvije sezone igrao za Finiks.

✅✍️Elie Okobo has signed a 2-year contract with Dubai Basket.



All agreed between the parties, done deal.#EuroLeague#Dubaipic.twitter.com/1KRMuymoZ0 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)May 6, 2026

