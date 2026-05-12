Oklahoma zgrabila "metlu" i ne pušta: Niko ništa ne može šampionu NBA

Autor Bojan Jakovljević
Oklahoma je ostvarila drugu uzastopnu "metlu" u plej-ofu, savladavši Lejkerse i prošavši u finale Zapadne konferencije.

Aktuelni šampion NBA lige gazi nezaustavljivo sve pred sobom. Oklahoma Siti je prethodne večeri pobijedila LA Lejkerse u gostima 115:110 i to znači da je sa 4:0 prošla u finale Zapadne konferencije, drugu godinu zaredom.

Istovremeno, ovo je druga uzastopna "metla" za Oklahomu u ovom plej-ofu. U prvoj rundi Oklahoma je "zgromila" Finiks 4:0, da bi zatim istim rezultatom pobijedila i LA Lejkerse od kojih se očekivalo da će pružiti makar bolji otpor, iako su bili oslabljeni bez povrijeđenog Luke Dončića koji ne igra već mjesec dana.

Bez njega, malo čemu su Lejkersi imali da se nadaju, a "metla" će ih pošteno zaboljeti. Ozbiljno su se i trudili prethodne noći da nekako "vrate" seriju u Oklahomu, ali kada god bi Lejkersi dodali gas - u istu brzinu bi ubrzao i sjajni NBA šampion koji ima toliko raznovrsnih igrača. Prosto, imali su odgovor na sve, a svaki put kada bi nekome bilo nešto lošije veče, trener Dejno bi sa klupe uvodio košarkaša koji zna da mu je to prilika da se dokaže.


U ovoj seriji je tako blistao Adžai Mičel iz Belgije, koji je prethodne večeri ubacio 28 poena, dok je naravno prvi strijelac tima bio Šej Gildžes-Aleksander sa 35. Holmgren je dodao 16, Mekejn još 13, a Karuzo devet.

Što se tiče Lejkersa, Ostin Rivs je bio prvi strijelac tima sa 27 poena, Rui Hačimura je ubacio 25, a jedan manje još Lebron Džejms. Imao je dakle "Kralj" 24 poena, 12 skokova i tri asistencije, a pitanje je koliko će još prilika imati da dođe do šampionske titule, vjeruje se da mu je sljedeća sezona i posljednja u karijeri.

Podsjetimo, prethodne noći vidjeli smo sjajan meč Klivlenda i Detroita koji vrijedi pogledati samo zbog maestralnog Mičela.

