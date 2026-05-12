Tužna vijest iz NBA lige: Brendon Klark preminuo u 30. godini

NBA košarkaš Brendon Klark preminuo

NBA košarkaš Brendon Klark preminuo je u 30. godini. Igrao je za Memfis Grizlise kao krilni centar, a vijest o njegovoj smrti objavila je agencija koja ga je zastupala, "Prioriti sports", saopštenjem na društenim mrežama.

Klarka su Grizlisi izabrali kao 21. "pik" na NBA draftu 2019. godine i čitavu NBA karijeru proveo je u Memfisu. Već u ruki sezoni pokazao je veliki potencijal, prosječno bilježivši 12,1 poen i 5,9 skokova po utakmici, a sezonu je završio kao četvrtoplasirani u glasanju za najboljeg novajliju godine. Iako nikada nije postao starter, Klark je nastavio da napreduje kao važan igrač sa klupe, pa je čak dobio i glas u izboru za najboljeg šestog igrača lige tokom sezone 2021/22.

U toku 2022. godine potpisao je četvorogodišnji ugovor vrijedan 52 miliona dolara. Međutim, povrede su ubrzo počele da ga udaljavaju sa terena. Sezona 2022/23 završena mu je prerano nakon što je pokidao Ahilovu tetivu lijeve noge. Zbog te povrede naredne sezone odigrao je samo šest utakmica, pa je doživio još jednu tešku povredu (kidanje ligamenta koljena) i zbog toga je opet morao na dugu pauzu.

Teške povrede, operacija i hapšenje

Prošlog ljeta je obnovio povredu, morao na operaciju koljena i ove sezone je nastupio na samo dvije utakmice, pa doživio tešku povredu lista. Dok je bio van tima, Klark je dospio u centar pažnje u aprilu, kada je uhapšen u saveznoj državi Arkanzas zbog optužbi za prebrzu i nesavjesnu vožnju, kao i posjedovanje nedozvoljene supstance. Prema policijskim izvještajima, u automobilu je imao više od 200 grama kratoma.

Listovi kratoma mogu da se koriste kao stimulans ili sedativ a šrema sajtu američke "DEA", mogu da izazovu psihotične simptome, kao i psihološku i fizičku zavisnost. Kratom vodi porijeklo iz jugoistočne Azije i poznat je po svojim svojstvima opijata. Može da izazove zavisnost, pa čak i smrt. Od kraja prošle decenije kratomu je rasla popularnost kao alternativi za opijate.

Iako se legalnost kratoma razlikuje od države do države, on je ilegalan u Arkanzasu, gdje je Klark i uhapšen. Nakon hapšenja pušten je iz pritvora i očekivalo se da se naredne sezone vrati u tim Grizlisa. Nažalost, ovog utorka stigla je vijest o njegovoj smrti i šokirala je sve ljubitelje košarke.

