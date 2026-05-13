U kući preminulog NBA košarkaša (29) pronađena droga: Sumnja se da se Brendon Klark predozirao

Nebojša Šatara
NBA liga je u šoku poslije smrti košarkaša Memfisa Brendona Klarka.

sumnja se da se brendon klark predozirao Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Šokantne vijesti potresle su svijet košarke! Igrač Memfis Grizlisa Brendon Klark (29) pronađen mrtav, ali zvaničan uzrok smrti još uvijek nije poznat. Ipak, prema pisanju američkih medija, sumnja se da se nekadašnji 21. pik sa drafta predozirao.

Kako je navedeno u policijskom izvješaju, hitna pomoć Los Anđelesa je pozvana u ponedjeljak od 17 časova, da bi po dolasku samo mogli da konstatuju smrt. U kući je pronađen pribor za drogu, pa će istraga nadležnih organa i obdukcija utvrditi da li se radi o predoziranju.

Hapšen zbog posjedovanja droge

Klark je nedavno uhapšen u Arkanzasu zbog prekoračenje brzine i posjedovanja nedozvoljene supstance, prenio je NBC. Brendon je u NBA ligi proveo sedam godina i igrao je jedino za Memfis Grizlise koji su slomljeni zbog njegovog preranog odlaska.

"Srce nam je slomljeno zbog tragičnog gubitka Brendona Klarka. Brendon je bio izvanredan saigrač i još bolja osoba čiji uticaj na organizaciju i širu zajednicu Memfisa neće biti zaboravljen. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i voljenima tokom ovog teškog vremena", stoji u oproštaju Memfisa.

Klark je svih sedam sezona svoje NBA karijere proveo u Memfisu nakon što je draftovan kao 21. pik 2019. godine. Ušao je u prvi tim svih novajlija 2020. godine i prosječno je bilježio 10,2 poena i 5,5 skokova tokom 309 utakmica u karijeri.

Njegov "pakao" sa povredama je počeo u sezoni 2022/23 kada je pokidao Ahilovu tetivu lijeve noge. Zbog te povrede naredne sezone odigrao je samo šest utakmica, pa je doživio još jednu tešku povredu (kidanje ligamenta koljena) i zbog toga je opet morao na dugu pauzu. Prošle sezone, Klark je odigrao samo dvije utakmice, i to u decembru.

