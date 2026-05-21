logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedan klub sa Bliskog Istoka hoće u ABA ligu

Još jedan klub sa Bliskog Istoka hoće u ABA ligu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navodno je još jedan tim sa Bliskog Istoka pokazao interesovanje za učešće u ABA ligi i tako bi se pridružio Dubaiju u regionalnom takmičenju.

Klub iz Abu Dabija želi u ABA ligu Izvor: MN PRESS

Ulaskom Dubaija u ABA ligu već je prestalo takmičenje da nosi naziv regionalno. Sada bi to dodatno moglo da se promijeni pošto još jedan klub sa Bliskog Istoka želi da bude dio ABA lige. U pitanju je tim koji se nalazi u Abu Dabiju i koji pravi veliki projekat.

Informacije o tome donio je "BasketNews" koji tvrdi da je klub iz Abu Dabija već počeo da pravi prve korake i da želi da se takmiči u ABA ligi i u Evroligi u narednim godinama.

"Ideja projekta je da prati put sličan Dubaiju koji je prvo ušao u ABA ligu i tako započeo put. Dugoročna vizija je da se priključe ekosistemu Evrolige u nekom momentu i da počnu kroz Evrokup od sezone 2028/29. Dubai je imao ogroman uticaj na cijeli region, a interes postoji i od strane tržišta iz Dohe (Katar)", navodi se u tekstu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC