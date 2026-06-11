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Čudo u Njujorku: Preokret od 29 razlike, ovo NBA nije vidjela u istoriji (VIDEO)

Čudo u Njujorku: Preokret od 29 razlike, ovo NBA nije vidjela u istoriji (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Njujork je izveo nevjerovatan preokret od 29 poena protiv San Antonija, postavivši novi rekord u NBA finalima.

niksi napravili najvece cudo u istoriji nba finala protiv sparsa Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Njujorka napravili su najveći preokret u istoriji NBA finala i na pobjedu su daleko od šampionske titule koju čekaju još od 1973. godine. Igrali su zaista nevjerovatno prethodne noći u završnici i uspjeli su San Antoniju da "izbiju" još jedan brejk iz džepa i to na najnevjerovatniji način.

Na kraju, Anunobi je "iz odbojke" ubacio poene poslije promašaja Džejlena Bransona na samo 1,2 sekunde do kraja, za pobjedu od 107:106 u "Medison Skver Gardenu" koji ovakvo čudo još nije vidio. Pogledajte taj koš za pobjedu:


Inače, Sparsi su na poluvremenu vodili 27 razlike, rasla je ta razlika i do najvećih 29, međutim Branson i Anunobi su u nastavku meča pokazali da su zaista vrhunski tandem. Izveli su tako najveći preokret u istoriji NBA finala, a jedini veći u plej-ofu napravili su L.A. Klipersi protiv Golden Stejta 2019. godine, kada su gubili 31 razlike.

U redovima Niksa prednjačio je Džejlen Branson sa 36 poena, pet skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, dok je Anunobi imao 33 poena. Praktično su igrala samo njih dvojica, dok je Karl-Entoni Tauns jedini još bio dvocifren sa 13 poena i deset skokova, uz velike bitke sa Viktorom Vembanjamom, koji ga je u jednom trenutku ponovo opet udario, tako da je na jedan "nesportski" daleko od suspenzije.

Kad smo kod Vembanjame, imao je 24 poena (9/25 iz igre) i još 13 skokova, a pratio ga je Dilan Harper sa 21, odnosno Vasel i Foks sa po 18. Naredni meč igra se u San Antoniju u noći između subote i nedjelje.

BONUS VIDEO:

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00:17
Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

NBA liga Njujork San Antonio NBA finale

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