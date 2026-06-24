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Vasilije Micić promašivao, Hapoel ostao bez još jednog trofeja: 0/4 ove sezone za nikad skuplji tim

Vasilije Micić promašivao, Hapoel ostao bez još jednog trofeja: 0/4 ove sezone za nikad skuplji tim

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Poraz Hapoela iz Tel Aviva i u finalu plej-ofa izraelskog prvenstva.

Hapoel Tel Aviv bez titule u Izraelu Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Ambiciozni Hapoel Tel Aviv izgubio je u finalu izraelskog plej-ofa od Makabija iz Tel Aviva, a heroj odlučujuće utakmice (79:83) bio je bivši igrač Partizana Ife Lundberg. Igrač koji početkom ove sezone nije imao ulogu u crno-bijelima postigao je 21 poen i doneo "Ponosu Izraela" trijumf u seriji 3-1, okončavši na taj način i neuspješnu sezonu ekipe Dimitrisa Itudisa.

Uprkos velikim ambicijama i ogromnim ulaganjima gazde Hapoela Ofera Janaja, u sezoni 2025/26 nije bilo pehara. Vasilije Micić je okončao posljednji meč sezone pod vođstvom trenera Dimitrisa Itudisa sa sedam poena i isto toliko asistencija, mada ga nije služio šut, pa je pogodio samo jednu trojku iz sedam pokušaja i jedan šut za dva iz pet pokušaja. Ukupno - slabih 2/12.

Najefikasniji igrač Hapoela bio je takođe bivši igrač Partizana Jam Madar, koji je ubacio 26 poena, ali nedovoljnih za nastavak serije. Ostaje da se vidi kakva će biti reakcija gazde Janaja na neuspješnu sezonu, u kojoj je njegov tim ostao bez domaćeg trenera i u Kupu Izraela, u kojem je eliminisan već u četvrtfinalu protiv Hapoel Jerusalima, novog tima srpskog stručnjaka Saše Obradovića.

U Evroligi, Hapoel Tel Aviv završio je na šestom mjestu tabele pred plej-of i potom izgubio u seriji protiv Real Madrida (1-3). Mimo tog, najvažnijeg takmičenja, Hapoel nije iskoristio šansu da podigne trofej ni u izraelskom Liga-kupu, u kojem je takođe izgubio od Hapoela iz Jerusalima (84:89).

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Tagovi

Hapoel Tel Aviv košarka Izrael

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