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Gazda Micićevog kluba odbio da pruži ruku igračima Makabija

Gazda Micićevog kluba odbio da pruži ruku igračima Makabija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Gazda Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da pruži ruku igračima Makabija i da im čestita osvajanje titule. Među njima je bilo onih koji su ga ismijavali zbog toga, poput Lonija Vokera.

Vlasnik Hapoela nije htio da čestita titulu igračima Makabija Izvor: x.com/Pearl_Alon

Bogati gazda Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da se rukuje sa igračima i predstavnicima Makabija poslije poraza svog tima u finalu plej-ofa Izraela. Iako su mu prilazili redom, počev od izraelskog centra Romana Sorkina, Janaj nikome nije želio da čestita osvojenu titulu.

Pogledajte tu neobičnu scenu i pomalo neprijatan kraj sezone u kojoj Janajev Hapoel nije osvojio nijedno od četiri takmičenja u kojima je učestvovao. Nije pomogao ni dolazak srpskog plejmejkera Vasilija Micića, Ilajdže Brajanta i drugih zvijezda.

Janaj je već duže vrijeme u otvorenom sukobu sa Košarkaškim savezom Izraela i udruženjem sudija, protiv kojih je čak podnio i tužbu. Njegov tim je izgubio u finalu plej-ofa skorom 1-3, a na ignorisanje svih u Makabiju odgovorio mu je suparnički igrač Loni Voker. On je pred njim mahao šampionskim kačketom i glasno slavio, u sigurno veoma teškom klubu za vlasnika ambicioznog Hapoela, kome veliki uloženi novac nije donio rezultat ove sezone.

Njegov tim je u domaćim takmičenjima gubio u plej-ofu, Liga-kupu Izraela i Kupu Izraela, a u Evroligi je ispao u plej-of seriji protiv Real Madrida.

Poslije svega, opravdano je pitanje da li će trener Dimitris Itudis dobiti priliku da ostane i treću uzastopu sezonu na klupi?

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Tagovi

Hapoel Tel Aviv košarka Makabi Tel Aviv

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