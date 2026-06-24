Gazda Micićevog kluba odbio da pruži ruku igračima Makabija

Gazda Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da pruži ruku igračima Makabija i da im čestita osvajanje titule. Među njima je bilo onih koji su ga ismijavali zbog toga, poput Lonija Vokera.
Bogati gazda Hapoel Tel Aviva Ofer Janaj nije htio da se rukuje sa igračima i predstavnicima Makabija poslije poraza svog tima u finalu plej-ofa Izraela. Iako su mu prilazili redom, počev od izraelskog centra Romana Sorkina, Janaj nikome nije želio da čestita osvojenu titulu.
Pogledajte tu neobičnu scenu i pomalo neprijatan kraj sezone u kojoj Janajev Hapoel nije osvojio nijedno od četiri takmičenja u kojima je učestvovao. Nije pomogao ni dolazak srpskog plejmejkera Vasilija Micića, Ilajdže Brajanta i drugih zvijezda.
לא לוחץ ידיים לשחקני מכבי. ואחרי זה הוא ידבר על חוסר ספורטיביות.pic.twitter.com/uKd4aS3OWL— Alon Pearl (@Pearl_Alon)June 24, 2026
Janaj je već duže vrijeme u otvorenom sukobu sa Košarkaškim savezom Izraela i udruženjem sudija, protiv kojih je čak podnio i tužbu. Njegov tim je izgubio u finalu plej-ofa skorom 1-3, a na ignorisanje svih u Makabiju odgovorio mu je suparnički igrač Loni Voker. On je pred njim mahao šampionskim kačketom i glasno slavio, u sigurno veoma teškom klubu za vlasnika ambicioznog Hapoela, kome veliki uloženi novac nije donio rezultat ove sezone.
Njegov tim je u domaćim takmičenjima gubio u plej-ofu, Liga-kupu Izraela i Kupu Izraela, a u Evroligi je ispao u plej-of seriji protiv Real Madrida.
Poslije svega, opravdano je pitanje da li će trener Dimitris Itudis dobiti priliku da ostane i treću uzastopu sezonu na klupi?
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