Dva velika pojačanja za Fenerbahče

U Fenerbahčeu su potpisali Brekstona Kija i Ševona Šildsa, čime Šarunas Jasikevičijus dobija značajna pojačanja za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Fenerbahče je blistao prošle sezone u Evroligi, ali nije uspio da dođe do šampionskog pehara i tako nije odbranio titulu u najjačem evropskom takmičenju. Da bi se to ispravilo, Šarunas Jasikevičijus dobio je obećanje od rukovodstva da će i te kako investirati u pojačanja i već su počeli da mu ispunjavaju želje.

Prema informacijama iz Turske, Fenerbahče je već dogovorio dolazak dvojice renomiranih evroligaških igrača i sa njima djeluje značajno ozbiljnije za 2026/27.

Brekston Ki već "završen"

Odmah poslije utakmice u kojoj je Valensija došla do šampionske titule u Španiji, stigla je informacija da Brekston Ki prelazi u Fenerbahče, piše "Basket Njuz". Iako je iza njega prva sezona u Evroligi, Ki (29) se pokazao kao jedan od najvažnijih igrača "narandžastih".

Prosječno je bilježio 6,3 poena, 3,5 skokova i 1,7 asistenciju po meču u Evroligi, ali je njegova uloga rasla i sa važnošću utakmica - i postao je na kraju jedan od najvećih oslonaca trenera Pedra Martineza.

Stiže i Ševon Šilds

Iskusni evroligaški as Ševon Šilds iz Olimpije Milano dogovorio se na dvije sezone s Fenerbahčeom. Čak šest sezona igrao je za italijanski klub i sada je vrijeme za selidbu u Tursku gdje ga čeka navodno bogat ugovor. Amerikanac, koji ima i danske papire, poznat je kao dobar šuter i prosječno je bilježio 12,2 poena, 3,5 skokova i dvije asistencije po meču. Inače, na listi najboljih strijelaca svih vremena u Evroligi - nalazi se na visokom 13. mjestu.

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Pogledajte 01:02 Jasikevičijus u šoku zbog pitanja novinara Izvor: Facebook/Fenerbahce Beko Izvor: Facebook/Fenerbahce Beko

(MONDO)