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Srbija pregazila Obalu Slonovače i prošla dalje na Mundobasketu

Srbija pregazila Obalu Slonovače i prošla dalje na Mundobasketu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije do 17 godina pobijedila je i Obalu Slonovače na Svjetskom prvenstvu u košarci

Srbija pregazila Obalu Slonovače i prošla dalje Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Košarkaši Srbije do 17 godina pobijedili su Obalu Slonovače 97:71 u posljednjem meču grupne faze na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu. Srpski tim je od samog starta nametnuo ritam, pa je druga pobjeda dobar vjetar u leđa za naše Orliće. Izabranici Stevana Mijovića u nokaut fazi takmičenja igraće protiv trećeplasiranog tima iz grupe C, a to je trenutno Novi Zeland.

Srbija je takmičenje otvorila porazom, ali je onda nanizala dvije ubjedljive pobjede i plasirala se u dalju fazu takmičenja. U duelu protiv Obale Slonovače Nikola Kusturica je ponovo bio najbolji sa 17 poena, imao je i 11 uhvaćenih lopti, dok ga je pratio Matija Lukić sa 16 poena i pet skokova. Dvocifreni su još bili kapiten Petar Bjelica sa 13, odnosno Luka Galić sa 11 poena i Lazar Miličić sa 10.

Srbija je grupnu fazu završila na drugom mjestu, sa dvije pobede i jednim porazom. "Orlići" nalaze se u grupi D, koja se ukršta sa rivalima iz grupe C koju čine Turska, Portoriko, Novi Zeland i Slovenija. Trenutno, treću poziciju zauzima Novi Zeland, ali stvari bi se mogle promijeniti pošto ove ekipe igraju završne mečeve grupne faze. 

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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