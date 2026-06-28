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Srbija se oporavila od debakla na Mundobasketu: Nikola Kusturica dobio pomoć, "stigao" košarkaš Crvene zvezde

Srbija se oporavila od debakla na Mundobasketu: Nikola Kusturica dobio pomoć, "stigao" košarkaš Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentativci Srbije do 17 godina nakon bolnog poraza ubjedljivo pobijedili Venecuelu na Svjetskom prvenstvu u Turskoj.

srbija pobijedila venecuelu na svjetskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije u košarci ubjedljivo je poražena od Australije na Svjetskom prvenstvu u Turskoj, ali su aktuelni šampioni Evrope uspjeli da se oporave od tog bolnog poraza. Samo dan kasnije upisana je važna i veoma ubjedljiva pobjeda protiv nejake Venecuele - 84:53!

Reprezentativci Srbije samo su u prvoj dionici meča imali problema da slome otpor Venecuele. Kada su u drugoj dionici to uspjeli da urade, pobjednik se više nije dovodio u pitanje, a prednost je samo rasla. Bio je to pravi način da "preboli" poraz u prvoj rundi, pa se može reći da ekipa Stevana Mijovića hvata ritam pred najvažnije izazove na turniru.

Najbolji igrač u ovoj generaciji Nikola Kusturica bio je najefikasniji sa 19 poena, šest skokova i dvije asistencije za samo 21 minut na parketu. Pravu pomoć pružio mu je košarkaš Crvene zvezde, Ognjen Simjanovski koji je upisao 14 poena, pet skokova i tri asistencije. Zapaženi su bili još i Luka Miladinović sa devet poena, odnosno Petar Bjelica sa osam poena i osam skokova.

Srbija nakon dva kola ima skor 1-1, a u posljednjem meču grupne faze igraće protiv Obale Slonovače. Taj meč je na programu 30. juna od 17.30, a biće direktan okršaj za drugu poziciju u grupi. Svih 16 reprezentacija prolaze grupnu fazu i zatim od osmine finala nastavljaju takmičenje po nokaut sistemu, ali je bitno obezbijediti što bolju poziciju pred doigravanje.

Bonus video:

Pogledajte

05:05
Dušan Alimpijević pred mečeve Srbije
Izvor: Mondo/Nemanja Stanojcic
Izvor: Mondo/Nemanja Stanojcic

(MONDO)

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