Bivši trener Crvene zvezde, a sada šef struke Hapoela iz Jerusalima Saša Obradović održao je konferenciju za medije u novom klubu
Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović predstavljen je u novom klubu. U sezoni pred nama rođeni Beograđanin vodiće Hapoel iz Jerusalima, a na konferenciji za medije govorio je o svojim, ali i ambicijama kluba.
"Zahvalan sam na ukazanom povjerenju i prilici da budem ovdje. Vjerujem da možemo da napravimo ozbiljan projekat, baš kao što sam to uspijevao i ranije", rekao je Obradović na početku.
"Veoma sam srećan što sam postao dio ovako velikog kluba. Želim da izgradimo ekipu sa pravom energijom i ogromnom željom za uspjehom. Vjerujem da možemo da se borimo za sve trofeje u Izraelu i da pokušamo da izborimo mjesto u Evroligi", dodao je Saša Obradović.
O tome šta će promijeniti u Hapoelu, Obradović je rekao: "Ne volim da poredim različite periode i trenere. Imam veliko poštovanje prema Jonatanu i poslu koji je uradio. Ipak, mogu da obećam da će moj tim igrati agresivno. Vjerujem da ćemo biti bolji nego prethodnih godina, a sigurno kvalitetniji nego prošle sezone. Očekujemo dolazak novih igrača i podrška navijača biće nam veoma važna. Ne mogu ništa da garantujem, ali vjerujem u svoj rad i ljude sa kojima sarađujem. Dovodićemo igrače koji mogu da naprave razliku."
"Pripadam Evroligi"
Obradović otvorio karte na predstavljanju: "Pripadam Evroligi, zato sam ovdje"
Saša Obradović je tokom karijere vodio nekoliko evroligaških klubova. "Smatram da pripadam nivou Evrolige. Prvi razgovor sa ljudima iz kluba imao sam tokom Fajnal-fora i tada sam vidio mnogo razloga da prihvatim ovu ponudu. Gdje god sam radio, cilj su uvijek bili rezultati. Ovdje sam odmah osjetio da dijelimo iste ambicije i želju da klub napreduje. Bezbjednosna situacija me ne brine. Osjećam se potpuno sigurno i mislim da ljudi treba da znaju kako se ovdje zaista osjećam."
Na pitanje o razlikama između Hapoela i Monaka odgovorio je: "Vlasnik Monaka razlikuje se od Ofera Janaja, ali imaju i dosta sličnosti. U Monaku smo imali veliki budžet, ali novac sam po sebi nije dovoljan. Potrebni su vrijeme, kontinuitet i strpljenje kako bi se izgradio ozbiljan tim. Klub je godinama rastao, a rastao sam i ja zajedno sa njim. Vjerujem da sličan put možemo da prođemo i ovdje", zaključio je Obradović.