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Transfer ljeta u Evroligi: Majk Džejms ima novi klub, pljušte potpisi u Istanbulu

Transfer ljeta u Evroligi: Majk Džejms ima novi klub, pljušte potpisi u Istanbulu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Majk Džejms prešao u Efes.

Majk dzejms presao u efes Izvor: MN PRESS

Legendarni Amerikanac Majk Džejms (35) prešao je u Anadolu Efes i potpisao ugovor na "jednu plus jednu" godinu.

Jedan od najboljih "Amera" koji su igrali u evropskoj košarci nastaviće karijeru u Turskoj poslije pet uspješnih godina u Monaku, sa kojim je igrao i na Fajnal-foru. Prethodno je nastupao za CSKA Moskvu, Armani, Panatinaikos, Baskoniju...

Majk Džejms je MVP Evrolige za 2024. godinu, najbolji strijelac takmičenja za 2019, i dvostruki član idealne petorke Evrolige (2022. i 2024).

Potpisao poslije Partizanovog igrača, veliki potpisi Efesa

Efes je dan ranije doveo Partizanovog centra Bruna Fernanda na dvogodišnji ugovor, a prethodno je stigao i krilni košarkaš Saragose, Španac Santi Justa.

Džejms neće biti jedini igrač Monaka koji će zaigrati u Efesu, jer je prije njega potpisao i dugogodišnji saigrač Metju Strazel, plejmejker koji je četiri sezone proveo uz Džejmsa u kneževini.

Efes je na početku "prelaznog roka" doveo najzvučnije pojačanje, NBA krilnog centra Darija Šarića (32), a odmah poslije toga je i produžio ugovor beku Džordanu Lojdu, koji je takođe igrao u dva navrata za Monako zajedno sa Džejmsom.

Džejms mijenja Šejna Larkina

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ovog ljeta Efes se rastao sa klupskom legendom Šejnom Larkinom, poslije čak osam sezona. Član slavnog tandema Larkin-Micić otišao je u Fenerbahče i ostavio za sobom veliku prazninu, koju će pokušati da popuni Majk Džejms.

(MONDO)

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Majk Džejms Efes

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