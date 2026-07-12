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Stefan Jović u novom ambicioznom projektu za Evroligu: Spanulis mu daje "ključeve" tima

Stefan Jović u novom ambicioznom projektu za Evroligu: Spanulis mu daje "ključeve" tima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Stefan Jović prešao je u Aris iz Soluna, gdje će se pridružiti Vasilisu Spanulisu i ambicioznom klubu sa novim vlasnikom.

Stefan Jović prešao Aris iz Soluna Izvor: Michael Gelhardt / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski košarkaš Stefan Jović napustio je ovog ljeta Bajern iz Minhena i nije dugo čekao da pronađe novu sredinu. Jović će od iduće sezone igrati za grčki Aris, gdje će imati priliku da sarađuje sa jednim od najboljih evropskih plejmejkera svih vremena - Vasilisom Spanulisom.

Informaciju je prenio dobro obaviješteni grčki portal "Sport 24" koji navodi da je dogovor već postignut, tako da će klub iz Soluna svakog trenutka ozvaničiti saradnju.

Ko čeka Jovića u Arisu?

U pitanju je vrlo ambiciozan klub iz Grčke koji se sa novim vlasnikom "diže" ka gore. Ovog ljeta doveo je pored Vasilisa Spanulisa, trenera koji je Monako odveo na fajnal-for Evrolige, takođe i Kema Birča, Meta Morgana i Nenada Dimitrijevića, a očekuju se još neka zanimljiva pojačanja i napad na Evroligu.

Stefan Jović (35) je inače u karijeri nastupao za Slogu, Radnički iz Kragujevca, Bajern Minhen, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju, a najdublji trag ostavio je u Crvenoj zvezdi za koju je nastupao od 2014. do 2017. godine.

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Stefan Jović KK Aris

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