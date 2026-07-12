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Hoće li ostati neko za Zvezdu i Partizan? I Tomaš Satoranski potpisao ugovor

Hoće li ostati neko za Zvezdu i Partizan? I Tomaš Satoranski potpisao ugovor

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan su manje aktivni na tržištu u Evroligi, dok Tomaš Satoranski potpisuje ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva.

Tomaš Satoranski potpisuje ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Kao i svakog ljeta, u Evroligi dešava se veliki broj transfera između klubova, igrači mijenjaju sredine kao na traci, a čini se da su za sada najmanje aktivni Crvena zvezda i Partizan. Dok je kod njih uglavnom mirno, drugi klubovi Evrolige se "otimaju" za igrače koji su već godinama u najjačem evropskom takmičenju.

Jedan od njih je i Tomaš Satoranski koji je postao novi igrač Hapoel Tel Aviva, a ovog ljeta su ga mediji takođe spajali i sa Zvezdom i sa Partizanom, s tim da nije potvrđeno da je zaista bilo nešto između njega i "vječitih".

Satoranski (34, 201 cm) je prethodne četiri godine proveo u Barseloni, što mu je bio drugi mandat u redovima katalonskog kluba (prvi je bio od 2014. do 2016. godine). Bio je jako nezadovoljan na kraju prošle sezone, digao je glas na klub, zbog čega se već odavno znalo da je rastanak neizbježan.

Češki plejmejker je inače igrao u rodnom Pragu, kao i u Sevilji, dok je u NBA ligi nosio dres Vašingtona, Čikaga, Nju Orleansa, San Antonija i Vašingtona.

Očekuje se da sa Hapoelom potpiše na godinu dana i direktno će mijenjati Jama Madara koji je prešao u Makabi Tel Aviv.

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Tagovi

Hapoel Tel Aviv Tomaš Satoranski

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