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Jonas Valančijunas se poslije skoro 15 godina vratio u Evroligu

Jonas Valančijunas se poslije skoro 15 godina vratio u Evroligu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Litvanski centar Jonas Valančijunas napustio je Denver i u budućnosti će igrati u najjačem evropskom takmičenju.

jonas valancijunas potpisao za zalgiris Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Litvanski centar Jonas Valančijunas dogovorio je dvogodišnju saradnju sa Žalgirisom. Doskorašnji saigrač Nikole Jokića vraća se u evropsku košarku poslije skoro 15 godina i njegov potpis će definitivno biti jedan od najzvučnijih u ljetnjem prelaznom roku.

Valančijunas je započeo karijeru u najvećem rivalu Žalgirisa, Lijetuvos Ritasu, gdje je igrao od 2010. do 2012. godine, a prethodno je dvije godine proveo u razvojnom timu tog kluba.

Nakon toga, prešao je u NBA, a najduži vremenski period je proveo u Toronto Reptorsima gdje je igrao punih sedam godina. Nosio je još dresove Memfis Grizlisa, Nju Orleans Pelikansa, Vašington Vizardsa, Sakramento Kingsa i na kraju Denver Nagetsa gdje je bio alternativa Nikoli Jokiću.

Vanačijunas je i prošlog ljeta bio na pragu povratka u Evropu, imao je dogovor sa Panatinaikosom, ali na poziv Denvera je odlučio da produži svoj boravak u najjačoj košarkaškoj ligi.

U prethodnoj sezoni je prosječno bilježio 8,7 poena, 5,1 skokova i 1,2 asistencija, a njegov odlazak iz Denvera je bio i više nego očekivan nakon neubjedljive sezone koju su mu dodatno otežale povrede.

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Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Jonas Valančijunas KK Žalgiris

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