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Čudo na Eurobasketu: Ovakav tripl-dabl nikada nije viđen!

Čudo na Eurobasketu: Ovakav tripl-dabl nikada nije viđen!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Centar mlade selekcije Azerbejdžana Emanuel Agbason upisao je tripl-dabl protiv Sjeverne Makedonije, ali sa blokadama.

Košarkaš na Evropskom prvenstvu imao tripl dsbl sa blokadama Izvor: Youtube/ FIBA Basketball

Imamo novo čudo od deteta i to u B diviziji evropske košarke. Centar selekcije Azerbejdžana od 20 godina Emanuel Agbason je na meču Eurobasketa B divizije sa Sjevernom Makedonijom u posljednjim sekundama meča došao do vrlo rijetkog tripl-dabla - sa blokadama!

Ovaj Nigerijac rođen 16. oktobra 2009. godine visok je 206 centimetara i igrač za Nefči u Azerbejdžanu, a u porazu svog tima 67:57 napravio je pravo čudo. Imao je 12 poena, 18 skokova i čak 10 blokada. Tako je izjednačio rekord Albanca Huljana Tole iz 2023. koji je takođe upisao 10 blokada na jednom meču Eurobasketa B divizije za igrače do 20 godina. Pogledajte kako je to uradio: 

Emanuel Agbason tripl dabl
Izvor: YouTube/FIBA Basketball

Na ovom prvenstvu Agbason prosječno ima 15 skokova i 4 blokade po meču što ga čini najboljim u obje kategorije, a ovo je bio šesti tripl-dabl u istoriji U20 Eurobasketa B divizije, jedini sa blokadama. Recimo 2016. je Edin Atić imao tripl-dabl sa 16 poena, 13 asistencija i 10 skokova. 

Azerbejdžan narednu utakmicu turnira koji se igra u Bratislavi igra sa Švajcarskom od 18:30 u razigravanju od 9. do 16. mjesta. U četvrfinalima se sastaju Švedska - Luksemburg, Bugarska - Island, Ukrajina - Irska i Portugal - Mađarska. Srpski U20 tim igra na Eurobasketu za igrače do 20 godina A divizije i stigao je do polufinala. 

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košarka Emanuel Agbason

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