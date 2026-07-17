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Partizan ostao bez pojačanja iz NBA lige: Amerikanac potpisao za drugi evroligaški klub

Partizan ostao bez pojačanja iz NBA lige: Amerikanac potpisao za drugi evroligaški klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tajson Etijen potpisao je ugovor sa Parizom što znači da neće obući dres Partizana iako je bio jedna od želja crno-bijelih za novu sezonu.

Tajson Etijen ne dolazi u Partizan Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia

Tajson Etijen ipak neće obući dres Partizana. Spekulisalo se u prethodnom periodu da je Amerikanac iz NBA lige glavna meta uz Alesandra Pajolu, ali se to neće ostvariti. Potpisao je ugovor sa Parizom. Odabrao je drugi evroligaški klub i riješio da se prvi put oproba "preko okeana".

Igrao je za Bruklin u NBA ligi i imao je prosjek od 7,9 poena, 1,7 asistencija i 1,1 skok na 24 utakmice u nedavno završenoj sezoni. Igra na poziciji plejmejkera.

"Ubitačan je u šutu za tri, prirodan je poenter, ali pored mogućnosti da kreira sebi šuteve, ima i plejmejkerske vještine. Fizikalnost takođe i sve to mu dozvoljava da konstantno bude aktivan i bez lopte u rukama", navodi se u tekstu Parižana i predstavljanju novog igrača koji pokriva pozicije pleja i beka.

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Tagovi

Tajson Etijen košarka KK Partizan Evroliga

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