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Reprezentacija Francuske se obrukala: Izgubila ubjedljivo od ekipe sa koledža

Reprezentacija Francuske se obrukala: Izgubila ubjedljivo od ekipe sa koledža

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ekipa Marej Stejta upisala je pobjedu protiv reprezentacije Francuske na prijateljskoj utakmici.

Košarkaši Francuske izgubili od koledž ekipe Izvor: Printscreen/X/PDTScouting

Uskoro se nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u košarci pa tako reprezentacije igraju prijateljske mečeve kako bi se što bolje pripremile za ono što slijedi. Tako se reprezentacija Francuske obrukala i izgubila od ekipe sa koledža - od Marej Stejta.

Treba naglasiti i da Francuzi nisu igrali u najjačem sastavu, ali to ne umanjuje mnogo poraz koji je bio baš ubjedljiv - 110:72. Na parketu su bili igrači poput Silvana Franciska, Geršona Jabuselea, Jakube Outare, ali je najbolji igrač meča bio Francuz Roman Domon koji je igrao za protivnički tim.

Dao im je 24 poena, Kejden Megbud je dodao 18, Matis Kurbon 15. Francisko je kod Francuza bio najbolji sa 23 poena, dok su po 11 dodali Outara i Kasijama.

Reprezentacija Francuske će uskoro da bude u punom sastavu i očekuje se da će 20. avgusta u Beogradskoj Areni da igra i Viktor Vembanjama protiv Nikole Jokića i Srbije.

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Tagovi

Francuska prijateljska utakmica

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