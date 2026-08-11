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Fudbaler Juventusa oduševljen Alajbegovićem: Nepredvidiv je, radi stvari koje drugi ne mogu

Fudbaler Juventusa oduševljen Alajbegovićem: Nepredvidiv je, radi stvari koje drugi ne mogu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Bh. reprezentativac pobrao simpatije odmah po dolasku u Torino.

Kerim Alajbegović Izvor: x.com/juventusfc

Napadalac Juventusa Žeremi Boga nije krio oduševljenje novim pojačanjem Juventusa Kerimom Alajbegovićem. Iskusni fudbaler je opisao mladog bh. reprezentativca kao izuzetno nepredvidivog i talentovanog igrača koji se već na prvim treninzima jasno izdvojio od ostalih.

Boga, koji je u Torino stigao u januaru i izborio povjerenje trenera Lućana Spaletija, imao je samo riječi hvale za tinejdžera kojeg je Juventus doveo iz Bajer Leverkuzena u transferu vrijednom oko 37 miliona evra sa uračunatim bonusima.

"Djeluje mi sjajno. Volim da gledam dosta video-snimaka, tako da sam ga već poznavao", izjavio je Boga za "Skaj Sport". "Mnogo mi se sviđa kao igrač - nepredvidiv je, radi stvari koje drugi ne mogu i posjeduje kvalitet koji nam je i te kako potreban."

Dolazak mladića iz Leverkuzena već se pominje kao jedan od najzanimljivijih poteza "stare dame" u ovom prelaznom roku, a pohvale saigrača poput Boge samo potvrđuju da torinski gigant u svojim redovima ima dragulj za budućnost.

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Tagovi

Kerim Alajbegović Džeremi Boga Juventus

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