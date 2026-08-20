Dušan Alimpijević, selektor Srbije: "Neki momci odlaze, da li smo spremni na to kao nacija"

Selektor Srbije Dušan Alimpijević i kapiten Nikola Jokić obratili su se medijima poslije utakmice sa Francuskom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon pobjede reprezentacije Srbije nad selekcijom Francuske u spektakularnom prijateljskom odmjeravanju snaga u Beogradu, medijima su se obratili kapiten Nikola Jokić i selektor Dušan Alimpijević. Konferencija za štampu donijela je analizu samog meča, ali i dublje uvid u stanje u srpskoj košarci, smjenu generacija i izazove koji predstoje pred kvalifikacione mečeve.

Jokić o zarđalosti, Vembiju i građenju navika

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Prvi se medijima obratio Nikola Jokić, koji je uprkos ponudama da izjavu da ranije, odlučio da po protokolu sačeka selektora. Osvrćući se na sam duel i pobjedu Srbije, Jokić je istakao da je ovo bila odlična provjera protiv izuzetno atletski dominantnog rivala.

"Dobra provjera za nas. Nedostaje Francuskoj samo nekoliko igrača, ali sjajna atletska ekipa, atipična - pogotovo sa Viktorom i Rudijem. Kontrolisali smo utakmicu sve vrijeme, dobra utakmica za nas osim sa tim padom u trećoj četvrtini," izjavio je Jokić.

Na pitanje o sopstvenoj formi nakon pauze, kapiten se kroz osmijeh osvrnuo na proces povratka u takmičarski ritam:

"Ja mislim da se osjećam zarđalo uvijek! Uvijek treba malo vremena. Koliko god da radiš kondiciju, drugo je kada imaš tu igračku kondiciju. Svim igračima treba da uđu u ritam, ali zato postoje ove utakmice. Nadam se da će nas pripremiti za Island i Italiju, što je najvažnije."

Jokić je naglasio da za njega nema nevažnih susreta:

"Za mene je svaka utakmica najvažnija, nema prijateljskih, samo pripremnih mečeva. Mi gradimo neke navike, nebitno kakva je vrsta utakmice. Navike su navike i nadam se da ćemo ih poboljšati i smanjiti broj grešaka."

Posebnu pažnju privukao je njegov duel sa mladom francuskom senzacijom Viktorom Vembagnyamom.

"On je definitivno specijalan rival, jer je tako poseban kao igrač i osoba. Ne gledam to kao neko rivalstvo, igram svaki meč na isti način. Ali Viktor ima šansu da bude najunikatniji igrač. Zavisi sve od njega, tako da ima priliku da bude najveći ikada," poručio je srpski centar.

Alimpijević: Spektakl u Areni i taktička prilagođavanja

Vidi opis Dušan Alimpijević, selektor Srbije: "Neki momci odlaze, da li smo spremni na to kao nacija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 14 14 / 14

Selektor Dušan Alimpijević započeo je izlaganje pohvalama na račun Košarkaškog saveza Srbije za organizaciju ovog meča, istakavši da je publika u Beogradu imala priliku da uživa u spektaklu dvije vrhunske selekcije sa NBA i evroligaškim zvijezdama.

"Ovu smo utakmicu htjeli da nam pokaže pozitivne i negativne stvari koje moramo da radimo do Islanda i Italije koji su nam mnogo važniji. Odigrali smo dobru utakmicu sa timom koji je uz Tursku najpotentniji u Evropi. Izuzetno sam zadovoljan, poslije kratkog perioda priprema smo dobro izgledali na terenu. Otežava to što iz prozora u prozor igramo u drugom sastavu," naglasio je selektor.

Osvrćući se na taktička rješenja, poput zajedničkog nastupa Jokića i Milutinova, Alimpijević je objasnio:

"Pretpostavili smo da će nastupati sa dvije petice. Mi smo sa četvorkom čuvali Viktora. Čovjek sa tim sajzom se kreće kao bek. Spremili smo da Milutinov i Jokić zaigraju zajedno, nije to nešto što ćemo igrati ubuduće, ne spremamo to za Island."

Glede organizacije igre i uloge organizatora napada, selektor se nadovezao uz dozu optimizma:

"Gdje ćete boljeg pleja od Nikole Jokića? Smatram da ne samo sa reprezentacijom nego i u cjelokupnoj evropskoj košarci kvalitet trenera zavisi od adaptacije na situacije. Imamo plejeve, nešto manje bekova nego što sam navikao, ali adaptacija je bila dobra."

Dotakao se i takmičarskog ritma kroz reprezentativne "prozore":

"Prioritet je bio da se zaustavi Viktor i kao tim smo tu dobro odradili posao. Svakako je dobro to što kroz prozore prolaze igrači koji prenose utiske o sistemu. Za sistem je potrebno vrijeme, a mi ga imamo sve manje. Ti neki igrači su poslije četiri prozora mnogo bolji."

Popularizacija košarke i smjena generacija

Vidi opis Dušan Alimpijević, selektor Srbije: "Neki momci odlaze, da li smo spremni na to kao nacija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 20 20 / 20



Govoreći o fizičkoj dominaciji rivala, Alimpijević je dodao: "Francuska je bez premca najbolja ekipa u Evropi atletski. Oni svojom agresivnošću tjeraju igrače na paniku i probleme, a mi smo dali 90 poena takvom timu."

Poseban utisak na selektora ostavila je atmosfera van samog terena i podrška navijača:

"Za popularizaciju sporta ovakve utakmice su vrlo važne. Mene jako raduje puna Arena, sa dobrom atmosferom, sa dosta djece i sa dosta različitih dresova njihovih heroja. Ovi ljudi su zvijezde i oni vuku interes."

Na pitanje o budućnosti reprezentativne košarke i smjeni generacija, Alimpijević je dao otvoren odgovor.

"Da li smo mi spremni kao nacija, država i sportska javnost na smenu generacija koja vrlo često bude bolna dok ne dođu neki novi asovi? To je pitanje na koje znamo odgovor. Reći ćemo da jesmo, ali... Mi imamo kroz mlađe kategorije nadolazeće generacije gdje će biti dobrih igrača. Ono što je neminovno - ima talentovane djece i potencijala."

Govoreći o mladim snagama i ulozi iskusnijih, selektor je zaključio isticanjem značaja Nikole Đurišića i Nemanje Dangubića.

"Važni su nam svi ti mladi momci jer moraju narednih 10 godina da se pojavljuju u reprezentaciji. Nije suština da ih pozovemo pa da ne dobiju šansu. Ali jeste li vi zadovoljni Dangubićem? On je svojom agresivnošću promijenio meč i mladi igrači imaju od koga da uče."

Konferencija je završena porukom selektora da se tim odmah okreće narednim obavezama: "To je to, za tri dana je novi meč."

(MONDO)