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Bivši košarkaš Crvene zvezde stigao u stručni štab Partizana

Bivši košarkaš Crvene zvezde stigao u stručni štab Partizana

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Đoan Penjaroja je dobio pojačanje u stručnom štabu, vrlo dobro poznaje špansku školu košarke.

oliver stevic novi pomocnik djoana penjaroje u partizanu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan pretrpio je velike promjene u igračkom kadru ovog ljeta, a mijenjaće i trener Đoan Penjaroja svoj tim saradnika. Naredne sezone u stručnom štabu crno-bijelih neće biti Uroša Dragićevića, dok će na njegovo mjesto nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Oliver Stević.

Dragićević je imao još jednu ulogu, bio je prevodilac španskog jezika, ali je Penjaroja odlučio da mu se zahvali na sradnji. To je samo još jedan odlazak iz Humske nakon gotovo kompletne ekipe. Partizan su napustili Mitar Bošnjaković, Bruno Fernando, Isak Bonga, Šejk Milton, Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Dilan Osetkovski,

Ko je Oliver Stević?

Nekadašnji srpski košarkaš koji je igrao na poziciji centra ima zavidnu košarkašku karijeru, koju je mahom gradio u Španiji. Tamo je završio i trenerski kurs, pa će se priključiti Đoanu Penjaroji u Partizanu.

Ono što je je zanimljivo je da je u sezoni 2009/2010 bio član Crvene zvezde, a pored beogradskog kluba igrao je i za Gran Kanariju, Bilbao, Zjelona Goru, Gazijantep, Fuenlabradu, Huventud i nekoliko manjih klubova. Posljednji klub u njegovoj bogatoj igračkoj karijeri bio je Obradoiro, gdje je igrao u sezoni 2024/25. Igrao je do 40. godine, a najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Evrokupa sa Kran Kanarijom.

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00:13
FMP pobedio Partizan u Nišu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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