Đoan Penjaroja je dobio pojačanje u stručnom štabu, vrlo dobro poznaje špansku školu košarke.

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KK Partizan pretrpio je velike promjene u igračkom kadru ovog ljeta, a mijenjaće i trener Đoan Penjaroja svoj tim saradnika. Naredne sezone u stručnom štabu crno-bijelih neće biti Uroša Dragićevića, dok će na njegovo mjesto nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Oliver Stević.

Dragićević je imao još jednu ulogu, bio je prevodilac španskog jezika, ali je Penjaroja odlučio da mu se zahvali na sradnji. To je samo još jedan odlazak iz Humske nakon gotovo kompletne ekipe. Partizan su napustili Mitar Bošnjaković, Bruno Fernando, Isak Bonga, Šejk Milton, Sterling Braun, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Dilan Osetkovski,

Ko je Oliver Stević?

Vidi opis Bivši košarkaš Crvene zvezde stigao u stručni štab Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Nekadašnji srpski košarkaš koji je igrao na poziciji centra ima zavidnu košarkašku karijeru, koju je mahom gradio u Španiji. Tamo je završio i trenerski kurs, pa će se priključiti Đoanu Penjaroji u Partizanu.

Ono što je je zanimljivo je da je u sezoni 2009/2010 bio član Crvene zvezde, a pored beogradskog kluba igrao je i za Gran Kanariju, Bilbao, Zjelona Goru, Gazijantep, Fuenlabradu, Huventud i nekoliko manjih klubova. Posljednji klub u njegovoj bogatoj igračkoj karijeri bio je Obradoiro, gdje je igrao u sezoni 2024/25. Igrao je do 40. godine, a najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Evrokupa sa Kran Kanarijom.

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Pogledajte 00:13 FMP pobedio Partizan u Nišu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)