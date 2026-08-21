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Veliki gest Partizana u čast legendi: Dvije tribine u Areni nosiće imena Dražena Dalipagića i Duška Vujoševića

Veliki gest Partizana u čast legendi: Dvije tribine u Areni nosiće imena Dražena Dalipagića i Duška Vujoševića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović oglasio se na društvenim mrežama uz jaku poruku: "Legedama pripada vječnost".

dvije tribine beogradske arene dobijaju ime po dalipagicu i vujosevicu Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović obavijestio je javnost da će dvije centralne tribine u Beogradskoj areni nositi imena dvojice velikana koji su ostavili neizbrisiv istoriji kluba. U pitanju su legendarni trener Duško Vujošević i jedan od najboljih igrača koji je ikada nosio crno-bijeli dres, Dražen Dalipagić.

Sve je potvrdio Mijailović u objavi na društvenim mrežama, koju prenosimo u cijelosti:

"LEGENDAMA PRIPADA VJEČNOST. Postoje ljudi čija imena nisu samo dio istorije Partizana.

Oni su tu istoriju stvarali. Zato sam donio odluku da dvije centralne tribine na utakmicama KK Partizan u Beogradskoj areni trajno nose imena dvojice velikana našeg kluba.

Tribina Duško Vujošević - u čast najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana, čovjeka koji je stvarao generacije igrača, velike rezultate i ostavio neizbrisiv trag u identitetu našeg kluba.

Tribina Dražen Dalipagić - u čast jednog od najvećih igrača koji je ikada nosio crno-bijeli dres, najboljeg strijelca u istoriji Partizana i čovjeka čije ime pripada samom vrhu evropske i svjetske košarke.

Duško i Praja nisu samo imena iz naše prošlosti. Oni su dio identiteta Partizana koji želimo da sačuvamo i prenesemo budućim generacijama.

Za ovu odluku, tražio sam blagoslov porodica Vujošević i Dalipagić koje su moju inicijativu sa velikim zadovoljstvom prihvatile.

Od ove sezone, svaki put kada se uđe u Arenu, njihova imena će nas podsjećati ko smo, odakle dolazimo i kakvu istoriju imamo obavezu da čuvamo. Tribina Duško Vujošević. Tribina Dražen Dalipagić. Zauvijek dio Partizana", stoji u objavi Mjailovića.

Podsjetimo Duško Vujošević je preminuo 8. aprila 2026. godine nako duge bolesti, dok je Dalipagić preminuo u januaru 2025. godine.

BONUS VIDEO:

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00:47
Vlada Jovanović o Dušku Vujoševiću
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Dražen Dalipagić Duško Vujošević KK Partizan

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