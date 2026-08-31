Srbija igra i durgi meč FIBA prozora u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, "orlovima" će rival biti reprezentacija Italije, a susret je na programu u 19.30.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije će poslije ubjedljive pobjede protiv Islanda snage odmjeriti sa Italijanima. Uvijek neugodan tim, koji "orlovima" tradicionalno umije da pomrsi konce, biće jedan od većih izazova za Dušana Alimpijevića i srpske momke. Susret je na programu u 19.30 sati u Pezaru.

Italijani trenutno zauzimaju drugo mjesto na tabeli grupe J u kvalifikacijama za FIBA Svjetsko prvenstvo, ali uz isti skor kao tim Srbije 5-2. Prema tome, trijumf tima Dušana Alimpijevića obezbijedio bi i bolju poziciju, ali doprinio i samopouzdanju "orlova". Posljednji put kad su se ova dva tima sastala, a to je bilo na Svjetskom prvenstvu 2023, Italija je bila bolja u tijesnoj završnici 78:76 i zahvaljujući ovoj pobjedi obezbijedila je prvo mjesto u grupi I. Prema tome, epitet tradicionalno neugodnog protivnika oduvijek krasi večerašnjeg rivala "orlova".

Vidi opis Italija godinama mučila Srbiju, a sad strepi od nje: "Orlovi" idu po osvetu i vodi ih Nikola Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Razlog za optimizam u timu Srbije nije neopravdan - "orlovi" su u sjajnoj formi, vođeni najboljim košarkašem svijeta Nikolom Jokićem, dok je tim Luke Bankija u padu forme, posebno zbog poraza od Bosne i Hercegovine prije tri dana u Sarajevu. S druge strane, Italijani će biti pojačani za Nikolu Akelea i Frančeska Ferarija.

Italijani poraženi od Bosne i Hercegovine

Italija je poražena od Bosne i Hercegovine u tijesnom meču koji je završen 78:76. Gosti su u Sarajevu pokazali inat i u meč se vratili i poslije nešto većeg zaostatka, ali je BiH uspjela da sačuva blagu prednost i na kraju slavi. Ono što bi svakako trebalo da zabrine tim Dušana Alimpijevića jeste šut za tri poena - u slučaju da Italijani imaju dobro šutersko veče izvan 6,75, jasno je da neće biti lak plijen, posebno na domaćem terenu.

S druge strane, Italijani su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, u grupi D, doživjeli svega jedan poraz i to od tima Islanda, protiv kojeg je Srbija bila ubjedljiva prije nekoliko dana. Baš taj šut za tri poena je donio prevagu, iako su Italijani bili dominantniji tim ispod koša i u skoku nadmašili rivala (41-27), to nije bilo dovoljno da se promijeni ishod meča.

Ko igra za Srbiju?

U timu neće biti povrijeđenog Nikole Đurišića, tako da su u ekipi Srbije:

Nikola Jokić

Dejan Davidovac

Ognjen Dobrić

Nikola Milutinov

Jovan Novak

Aleksa Avramović

Nikola Jović

Nemanja Dangubić

Nikola Džepina

Stefan Momirov

Marko Gudurić

Nikola Tanasković

Arijan Lakić

Ko igra za Italiju?

Nikolo Menion

Stefano Tonut

Nikolo Meli

Simone Fontekio

Darijus Tompson

Amedeo Tesitori

Đampaolo Riči

Mateo Spanjolo

Saliju Njanga

Tomazo Baldaso

Nikola Akele

Đovani Emeđuru

Šta je rekao Dušan Alimpijević?

Trener reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević svjestan je problema između dvije reprezentacije i ne tako lijepe tradicije koju Srbija ima kad su u pitanju međusobni dueli. Zbog toga - spreman je da promijeni tok istorije.

Vidi opis Italija godinama mučila Srbiju, a sad strepi od nje: "Orlovi" idu po osvetu i vodi ih Nikola Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Definitivno imaju trojicu-četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Simone Fontekio, sa pravima koja ima ovdje, postaje izuzetan strijelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne prijeti od Nika Maniona, koji je izuzetno agresivan i oštar. Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Nikolu Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primjer uticaja na ostatak ekipe", rekao je selektor Alimpijević.

"Svi zajedno smo uložili naporan rad, Savez, kompletno rukovodstvo, stručni štab koji se mijenjao od prozora do prozora. Uradili smo fantastičan posao da se ta atmosfera osjeća i na terenu i van njega. Imamo odziv igrača koji nije bio ovakav. Na početku su svi pomalo bili skeptični, ali sad je drugačija priča i to me raduje. Znamo šta košarka u Srbiji predstavlja i moramo da imamo dodatnu odgovornost za ovaj sport i sve što je u istoriji ostavio. Ja sam zadovoljan, ovo je još početak, sutra nas čeka značajna utakmica, a onda ništa manje bitni prozori u novembru i februaru. Zapali smo u ubjedljivo najtežu grupu, u ostalima su jedan do dva favorita, u našoj grupi je izuzetno moćna Turska, tu su Italija, Litvanija, mi i Bosna koja igra fantastično, a vidjeli ste i da ekipe ispod radara nisu za potcjenjivanje. Treba biti ozbiljan i ostati ozbiljan i u novembru i februaru", rekao je Alimpijević.

Italijani strepe od Jokića

Vidi opis Italija godinama mučila Srbiju, a sad strepi od nje: "Orlovi" idu po osvetu i vodi ih Nikola Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Luka Banki je naglasio da ne postoji individualno rješenje za zaustavljanje srpskog centra Nikole Jokića, već da je potreban kolektivni napor. Jasno je da će se Italijani usredsrediti na najboljeg NBA košarkaša.

"Imamo rješenja koja nam, po mom mišljenju, svakako daju mogućnost da budemo konkurentni i kredibilni, bez obzira na to ko će biti određen da ga čuva. Moramo da pokušamo da uložimo napor kao ekipa, jer je, pored njegovih sposobnosti u realizaciji, poznato i koliko je nevjerovatan u kreiranju igre. Srbija je ekipa koja odlično dijeli loptu, posebno inspirisana svojim velikim liderom. Moramo da budemo pažljivi, bez obzira na to ko će biti njegov direktni čuvar, i da vodimo računa o tome kako ćemo se postaviti u odbrani. Nije isključeno ni da će igrati sa petorkama u kojima će zajedno biti Milutinov i Jokić, što već samo po sebi dovoljno govori. Ne bih govorio o individualnom čuvanju, već o adekvatnom timskom radu."

Luka Banki

Izvor: MNPRESS

Selektor Italije je govorio i o situaciji u kojoj se nalazi njegova reprezentacija nakon kiksa protiv Bosne i Hercegovine, kao i o značaju utakmice u Pezaru:

"Put ka Svjetskom prvenstvu je još dug. Nemamo vremena da razmišljamo o sinoćnjoj utakmici, jer nas čeka protivnik koji dodatno podiže nivo, a to je Srbija. Naše ekipe u ovaj meč ulaze sa identičnim učinkom na tabeli, ulog je veliki. Jokić doprinosi tome da ovo bude veoma interesantna utakmica.

Možemo da računamo na prisustvo Simonea (Fontekja), imamo sve preduslove da odigramo utakmicu na njihovom nivou. Fokusiraćemo se na ekipu kako bismo što bolje pripremili meč protiv rivala koji nam neće dozvoliti greške. Juče smo potrošili ogromnu količinu energije u fizičkim duelima. Moramo da pronađemo kontinuitet koji smo izgubili, to je naš fokus. Ovdje u Pezaru sam imao prelijepo iskustvo i biće veoma značajno ponovo igrati u ovoj dvorani", zaključio je selektor Italije.

Gdje gledati prenos meča?

Prenos meča između Srbije i Italije možete gledati na Radio-televiziji Srbije 2 u 19.30 sati ili na Areni Sport Premium 1.