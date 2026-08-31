Nikola Jokić će uzdrmati NBA tržište: Denver je za sve kriv

Srpski košarkaš Nikola Jokić na ljeto 2027. godine postaje slobodan agent.

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Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nije potpisao produženje saradnje Denverom ovog ljeta, već će sačekati sljedeću godinu, razlog nije to što razmišlja da napusti Nagetse, već je u pitanju čist biznis.

Srpski as će sačekati kako bi izborio maksimalan ugovor, pa je uprava kluba imala više prostora za manevrisanje sa ostalim igračima pred novu sezonu. Ipak, utisak je da nisu uradili dobar posao...

Jokićev ugovor važi do kraja sljedeće sezone i postoji scenario po kome će trostruki MVP NBA lige sačekati da ugovor istekne u ljeto 2028. godine i potpiše kao slobodan agent.

O toj mogućnosti piše poznati NBA novinar Džejk Fišer. Amerikanac najavljuje da bi Jokić mogao dobro da uzdrma tržište ako se odluči za taj korak jer će svi timovi koji mogu da ga priušte krenuti po njega.

Takođe, kao jedan od razloga da bi Jokić mogao da promijeni sredinu su šampionske ambicije, pošto Nagetsi u ovom momentu ne izgledaju sposobni za ponavljanje podviga iz 2023. godine.

Nikola Jokic is now the next potential All-NBA caliber player that teams who are planning to have cap space moving forward, are hoping will become available based off of how Denver has very clearly not improved their team this summer, per@JakeLFischer.pic.twitter.com/gm4Z6dlTcc — Kalshi Hoops (@KalshiHoops)August 31, 2026

Koliko Jokić zarađuje u Denveru?

Jokić će u ljeto 2027. godine steći pravo da potpiše petogodišnji ugovor vrijedan 359,5 miliona dolara kao slobodan agent. Taj ugovor bi bio najveći u istoriji NBA i povećao bi njegovu zaradu na vrtoglavih 724 miliona dolara. Jokić već ima pravo da potpiše četvorogodišnje produženje ugovora vrijedno oko 280 miliona dolara, ali bi mu čekanje do naredne pauze između sezona donosi znatno bolje uslove, što će i iskoristiti. Njegova lojalnost se ne dovodi u pitanje, ali ovo je šansa koju ne smije da propusti.

Poslije pobjede protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu je jedno od pitanja za Jokića bilo baš oko novog ugovora.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru zauvijek. Vjerovatno ću potpisati sljedeće godine. Zbog toga je, striktno biznis. Moja želja je da do kraja života igram u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće", rekao je Jokić. Uprkos ovome, jasno nam je da je NBA čist biznis i da ostali timovi mogu da naprave dosta problema Nagetsima...