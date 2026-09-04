"O ovome prvi put pričam javno": Nikola Kalinić progovorio o skandalu iz derbija

Srpski košarkaš Nikola Kalinić bio je suspendovan na tri utakmice i dan danas ne zna zašto.

Izvor: Luka i Kuzma/Youtube/Printscreen

Bivši košarkaš Crvene zvezde i novopečeni penzioner Nikola Kalinić govorio je o rivalstvu sa Budućnosti koje je posljednjih godina postalo i te kako vatreno. Po prvi put je progovorio o situaciji kada mu je ABA liga izrekla tri utakmice suspenzije

U podkastu "Kod Luke i Kuzme" upitan je gdje je teže igrati u Beogradu pred Grobarima, ili u Podgorici pred Varvarima? Očekivano, gostovanja kod vječitog rivala su "vatrenija", ali nije mnogo drugačije ni u Morači, pogotovo posljednjih godina...

"Protiv Partizana u Beogradu, mada nije ni dole lako. Bezveze se stvorilo sa Budućnosti, kao mi se nešto mrzimo. Bilo je okršaja, ovakvih i onakvih, ali kao mi se mrzimo... Mi se mrzimo sa Crnogorcima, kakva budalaština. Evo ja cijeli život ljetovao u Igalu, gledao ih kao sunarodnike i komšije, što i jesu - sad odjednom treba da ih mrzim!", rekao je Kalinić.

Vodio je lider Zvezde svoj "rat" sa sudijama, ali je shvatio je da mu to ništa dobro neće donijeti. Podsjetio je na plej-of derbije od prije dvije sezone, kada je zaradio i suspenziju.

"Jedno me najviše nervira"

"Ono što mene najviše nervira, Saša Pukl zaustavlja utakmicu: 'Izbacite ovog iz prvog reda koji me vrijeđa, ne osjećam se prijatno, da ja sudim dok me on proziva'. Čekaj, mene proziva pet hiljada ljudi, skandira neke grozote. I kao igraj, tu se gradi karakter. Igramo utakmicu, gađa me neko eksternom baterijom, nokijom 33/10, to može ozbiljno nekoga da povrijedi. Ja sam uvijek za to, ko god da je domaćin - uleti prva stvar opomena, uleti druga stvar si napolje! Ja volim vatrenu atmosferu, ali neću da me neko gađa eksternim baterijama i flašama..."

Priznaje da ga je često inat vodio na košarkaškom terenu, ali da moraju da postoje neke granice za navijačko vandalstvo.

"Ja sam od starta ušao u neki sukob sa sudijama, gdje sam kasnije shvatio da tu ništa ne dobijaš, više gubiš energije nego što možeš da dobiješ. Pokušao sam da se iskobeljam iz toga, ali sam imao tu neku reputaciju da više nije bilo povratka. To mi je često davalo gas i gorivo da istrajem, kada više nisam mogao", rekao je Kalina i otkrio pozadinu suspenzije.

"Nisam pravnik, ne razumijem"

"Ovo ću prvi put reći javno, to je bio najveći skandal, a bilo ih je dosta. Mene neko gađa nečim, ja to nešto vratim na to nekog ko me je pogodio i ja dobijem kaznu tri utakmice, a oni dobiju jednu utakmicu 50 odsto smanjen kapacitet. Mene neko gađa, ja vratim u samoodbrani, nisam ja došao nekog da gađam na utakmici, nego je mene neko pogodio. Isto kao i ovo poslije što je bilo, neko mene napadne, ja uzvratim i dobijem veću kaznu nego ovaj što je započeo. Nisam pravnik, a ni komesar lige, pa to ne mogu još uvijek da razumijem", zaključio je Kalinić na ovu temu.

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