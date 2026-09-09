Selektor "zmajeva" tužio Limož: Traži 350.000 evra od francuskog kluba

Dario Đerđa, aktuelni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i trener sarajevske Bosne, tužio je sudu francuski Limož zbog otkaza i zahtijeva isplatu plate do 2028. godine.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovu vijest objavio je portal "France3-regions", a prenio "SC Sport".

"U Limožu će se vrijeme Darija Đerđe pamtiti kao prvi veliki neuspjeh u inače uspješnoj karijeri. Uprkos tome što je s Ostendeom osvojio 14 titula prvaka Belgije, 51-godišnji hrvatski trener izdržao je uistinu noćnu moru na klupi Limoža. Rezultat govori sam za sebe: 17 poraza i samo sedam pobjeda prije njegovog otkaza početkom aprila", piše pomenuti portal.

Podsjetili su da Limož prethodno u novembru 2025. produžio ugovor do juna 2028. Ali, "mašina se pokvarila", a prelomna tačka dogodila se u martu tokom traumatične gostujuće utakmice u Šalon sur Saoneu, gdje je Limož pretrpio najgori poraz u istoriji kluba (56:109).

"Ovaj ponižavajući poraz simbolizirao je duboku krizu koja je nekoliko sedmica kasnije zapečatila sudbinu trenera. Otpuštanjem Darija Đerđe zbog nedoličnog ponašanja, uprava Limoža nadala se rastati sa svojim trenerom bez toga da mu mora isplatiti znatnu otpremninu. Međutim, finansijski pregovori između dvije strane pretvorili su se u 'dijalog gluvih'".

Selektor "zmajeva" i aktuelni strateg "studenata" je odlučio da podnese tužbu i zatraži 350.000 evra, što je ekvivalent svim njegovim platama do teoretskog kraja ugovora, uz obeštećenje za štetu nanesenu njegovom ugledu.

Ročište za mirenje zakazano je prije kraja godine, osim ako se u ne postigne sporazumni dogovor.

(MONDO)