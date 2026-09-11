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Tajrik Džouns uspješno operisan! Olimpijakos se odmah oglasio - bivši centar Partizana propušta meč sa Crvenom zvezdom!

Tajrik Džouns uspješno operisan! Olimpijakos se odmah oglasio - bivši centar Partizana propušta meč sa Crvenom zvezdom!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Olimpikakos će nastupiti oslabljen na turniru 'Neofitos Handriotis' bez Tajrika Džonsa, koji se oporavlja od hirurškog zahvata.

Tajrik Džouns uspješno operisan Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Olimpijakos će na predstojećem pripremnom turniru "Neofitos Handriotis" nastupiti oslabljen za usluge Tajrika Džonsa.

Američki centar neće putovati u Nikoziju, gdje Pirejce očekuju provjere protiv Crvene zvezde, Makabija iz Tel Aviva i Arisa.

Razlog izostanka je lakši hirurški zahvat, iz kluba je potvrđeno da je Džonsu u četvrtak uspješno uklonjena cista sa desne butine.

Iako je riječ o rutinskoj intervenciji, snažni košarkaš biće primoran da propusti mečeve na Kipru, pa će trener Jorgos Barcokas imati skraćenu rotaciju pod košem uoči nastavka priprema za novu sezonu, gdje se posebno izdvaja duel protiv beogradskih crveno-bijelih.

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Tagovi

Tajrik Džouns KK Olimpijakos

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