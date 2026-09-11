Srpski centar Nikola Milutinov demantovao je glasine oko dobijanja grčkog pasoša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski centar Nikola Milutinov demantovao je navode pojedinih grčkih medija da mu je ponuđen pasoš te zemlje. Tomas Vokap je prethodnih godina nastupao kao naturalizovani igrač, pa su počele da kruže priče da bi Srbin mogao da ga "naslijedi".

Kako je rekao u intervjuu za grčki medij "Nova", niko ga nije kontaktirao ovim povodom i da se ne obazire previše na te glasine.

"Da vam kažem iskreno, i ja sam čitao oko toga u grčkim medijima. Nikada mi niko nije prišao da mi ponudi grčki pasoš. Ne znam kakva je situacija, mnogi mediji pišu o tome, to je njihov posao, ne znam da li je istina ili ne. Ne obraćam mnogo pažnje na to i nisam osoba koja će otići na društvene mreže da kažem - e, to je tačno ili nije", rekao je Milutinov, pa dodao:

"Lično, nije mi bitno šta ljudi pričaju. Dajem im da sami prosude šta je istina, a šta nije. Ja sam znam šta je tačno. Ako se nekada pojavi ta mogućnost, vidjećemo. Ali trenutno, niko iz Košarkaške federacije Grčke mi nije prišao da mi ponudi pasoš. Trenutno sam fokusiran na sebe, tim i da budem spreman za novu sezonu", zaključio je Milutinov.

Vidi opis Nikola Milutinov demantovao spekulacije grčkih medija: "Baš me briga šta se priča" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Aleksej Pokuševski dobio pasoš Grčke

Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski nedavno je potvrdio da je dobio grčki pasoš, ali kaže da ta odluka nema veze sa njegovim daljim košrkaškim koracima. U reprezentaciji ga nema već neko vrijeme, a trenutno je najviše fokusiran na klupsku karijeru koju će nastaviti da gradi u Lokomotivi.

Uprkos tome što je veliki dio života proveo u Grčkoj, nisu ga zadovoljile ponude koje su stigle iz njegove druge domovine, pa se odlučio za odlazak u Rusiju i poziv Tomislava Tomovića.

"Splet životnih okolnosti je bio takav da sam osjetljive godine proveo u Grčkoj, od 13. do 18. Svakog ljeta sam tamo, imam kuću, buduća žena mi je Grkinja. Volim tu zemlju, kao što volim i Srbiju. Osjećam se tako da bih želio da moja djeca jednog dana odrastaju u Grčkoj. Zato je i logičan sljed da se dobije pasoš. Bez presije, ništa ne jurim, kad bude trebalo da se dogodi - dogodiće se. To je normalno. Za Grčku me veže prošli život i budućnost kakvu bih volio da imam. A možda me veže i neka košarka", rekao je Pokuševski i poentirao:

"Kao što sam rekao, grčki pasoš nema veze sa košarkom", jasan je bio bivši košarkaš Partizana.

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Pogledajte 00:42 Povreda Nikole Milutinova Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)