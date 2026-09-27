Stef Kari postao najplaćeniji košarkaš ikada: Sada čekamo da ga prestigne Nikola Jokić!

Stef Kari je zvanično stavio paraf na sigurno dvije, a vjerovatno i tri godine saradnje sa Golden Stejtom. Sa tim ugovorom postao je najplaćeniji košarkaš ikada, a sada ćekamo da ga prestigne Nikola Jokić.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Sada i zvanično Stef Kari potpisuje novi ugovor. On je produžio saradnju sa Golden Stejtom na još dvije sezone za 116.000.000 dolara. Naredne godine će zaraditi 62.600.000 dolara, zatim 55.700.000 dolara, a onda će imati opciju da produži saradnju na još godinu dana za 60.200.000 dolara.

Stef Kari je prošle sezone sa 59.606.000 bio najplaćeniji igrač NBA lige ispred Nikole Jokića i Džoela Embida koji su imali po 55.224.000 dolara po sezoni. Zatim su slijedili Kevin Durent, Entoni Dejvis, Džimi Batler, Džejson Tejtum, Janis Adetokumbo sa po 54.126.000.

Krenuo iz sjenke, završiće kao najbogatiji

Već od ranije se zna da će sa ovim ugovorom, čak i ako se povuče nakon dvije sezone biti prvi igrač sa zarađenih više od 600.000.000 dolara, a sve je krenulo "skromno". Na NBA draftu 2009. godine se znalo da će Blejk Grifin biti prvi pik, a ispred Karija izabrani su Hašim Tabit, Džejms Harden, Tajrik Evans, Riki Rubi i Džoni Flin.

Ruki ugovor je bio skroman, pa je tako u prvoj sezoni zaradio 2.700.000 dolara, a u sezoni 2012/13 kada ga je završio 4.000.000 dolara. Zatim je skočio u narednom ugovoru na otprilike 10.000.000 po sezoni, a ogroman novac dobija od 2017. Tada je potpisao ugovor koji mu je prve sezone dao 34.700.000 dolara.

Skakala mu je plata otprilike po tri miliona godišnje sve do sada i na kraju prošle sezone zaradio je 470.000.000 kroz ugovore. Sljedeće sezone probiće 500.000.000, a već one tamo doći do oko 600 miliona dolara.

A kada uporedimo sa Jokićem?

Trostruki MVP NBA lige još uvijek čeka da potpiše novi ugovor i to brine mnoge u Denveru, a za sada je prilično daleko od Karija. Prvo je kao pik druge runde imao skromniji ruki ugovor, mada je bio na njemu samo tri godine. U te tri sezone zaradio je oko 4.000.000 dolara, a onda mu je plata skočila na 24.600.000 u sezoni 2018/19. Prošle sezone je zaradio 55.224.000 dolara, ove će zaraditi 59.000.000, a ukupno će na kraju naredne sezone u kasi imati 422.830.000 dolara.

Ipak, Nikola Jokić najvjerovatnije ne planira niti da ide iz Denvera, ali ni da potpiše "igračku opciju" za sezonu 2027/28 po cijeni od 62.800.000 po godini. Najvjerovatnije ga čeka novi maksimalni ugovor na četiri ili pet godina što znači da bi u toku ove sezone kada to dogovori trebalo da prestigne Karija i postane najplaćeniji košarkaš u istoriji NBA lige.

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