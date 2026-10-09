Sprema se prva smjena u Evroligi: Marko Gudurić bi mogao da dobije novog trenera

Nakon loših rezultata, Olimpija iz Milana može da dobije novog trenera. Janis Sferopulos se pominje kao glavni kandidat za ovu poziciju.

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpija iz Milana mogla bi da bude prvi klub u Evroligi koji je ove sezone promijenio trenera, prenose italijanski mediji. Posao koji je do sada uradio mladi Đuzepe Poeta (41) nije ni blizu onoga što su očekivali u Olimpiji, posebno jer su i ove sezone među klubovima sa najvećim budžetom u Evroligi.

Poeta, koji je preuzeo klub od Etorea Mesine kod koga je bio pomoćnik, doživio je i treći poraz ove sezone u četiri utakmice i to na gostovanju Makabiju iz Tel Aviva, što znači da je na začelju tabele zajedno sa Izraelcima, Bajernom, Parizom i Real Madridom, vidjećemo da li još sa nekim klubovima koji danas igraju svoje utakmice četvrtog kola. Na sve to, Olimpiji dolaze i teški mečevi naredne nedjelje u duplom kolu sa Realom i Dubaijem, koje možda dočeka sa novim trenerom.

Janis Sferopulos prvi kandidat

Za nasljednika Đuzepea Poete već dugo se spominje Janis Sferopulos, bivši trener Crvene zvezde. On je tačno godinu dana bez posla otkako je dobio otkaz na Malom Kalemegdanu, a svaki put kada se nekom od njegovih kolega "drma klupa", Sferopulos je među glavnim kandidatima.

Tako je i ovoga puta i vidjećemo da li će Grk, koji je vodio i Olimpijakos i Makabi u Evroligi, preuzeti jednu od najskupljih ekipa u kojoj, između ostalih, igra i srpski reprezentativac Marko Gudurić.

On je odlično počeo sezonu i Partizanu je ubacio 17 poena, pa Virtusu 14, da bi potom meč trećeg kola koji je Olimpija izgubila protiv Baskonije propustio zbog rođenja djeteta. Na meču protiv Makabija se nije proslavio, postigao je samo pet poena, uz šut iz igre 1/6.

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